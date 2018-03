Schéma de la République d’Idrissa Seck président : “Une République sénégalaise, hymne national aux sonorités locales…”

Ferloo.com- A presque onze mois de la présidentielle au Sénégal, Idrissa Seck, président du parti Réwmi, pense déjà aux grandes réformes qu’il comptera mener, une fois à la magistrature suprême. C’est entre autres, un République articulée autour d nos valeurs, un hymne national aux sonorités bien sénégalaises, …

“Ce que je propose, c’est d’abord de passer de la République du Sénégal à la République sénégalaise. Je veux qu’on fonde une République sénégalaise articulée autour des valeurs qui nous sont propres », a, d’emblée promis Idrissa Seck dans une interview accordée au quotidien l’Observateur.

Il pense également à changer nos symboles. “Je vais commencer par proposer de changer l’hymne national. Je veux un hymne à nous qui nous fasse vibrer, qui sorte de nos tripes et qui évoque ce que nous sommes, d’où nous venons. Pas quelque chose qu’on a été importé comme l’actuel. Un hymne où on entendra des sonorités Wolof, Al poulaar, Sérère, Manding… Et je lancerai un concours à cet effet”, a-t-il indiqué.

Entre autres, Idrissa Seck veut un autre type de Sénégalais en tant fils d’Adam honoré par Dieu. “Que nous soyons libres, indépendants. Que nous prenions conscience que nous faisons partie de ceux à qui Dieu s’est adressé, quand il a dit j’ai honoré le fils d’Adam. Que nous ne sommes pas destinés à être des esclaves, des colonisés, des soumis, des pauvres. Je veux briser le paradoxe d’être le continent le plus riche de la planète qui vit la misère la plus insupportable (…) La première rupture, c’est que je ne serai que président de la République. Je ne serai plus préside nt de mon parti (…) Je ne présiderai plus le Conseil supérieur de la magistrature. Je rendrai à la justice sa responsabilité et son indépendance (…)”, trace-t-il ainsi son future Sénégal.