Scandale sur le pétrole et le gaz : Me Wade entre en jeu avec ses documents !

Scandale sur le pétrole et le gaz : Me Wade entre en...

Avec des documents à l’appui, Wade entre en action dans l’affaire BBC-Aliou Sall car son nom, en tant que président sortant, a été souvent cité dans cette affaire.

L’ancien chef d’Etat, resté calme depuis le protocole de la Guinée, brise le silence. Ainsi, Abdoulaye Wade publie les contrats datés de juin 2012 pour démonter la porte-parole du gouvernement Ndeye Tické Ndiaye Diop qui faisait la chronique des contrats entre Frank Timis et l’Etat du Sénégal concernant les blocs de Saint Louis et de Kayar.

La remarque est que madame le porte-parole du Gouvernement ne semblait pas maîtriser le sujet et a affirmé que cette affaire a été conclue avant l’entrée de Macky Sall en fonction le 02 avril 2012. Mieux elle précise dans le document qu’au moment de la prise en fonction de son mentor en avril 2012, Macky Sall avait trouvé dans les dossiers en instance deux décrets signés par son prédécesseur.

Ce que Me Wade rejette. Le Pape du Sopi n’a pas hésité à publier les documents signés par le Chef de l’Etat Macky Sall et Cie. Dans ces documents on peut voir les deux contrats, qui ont été présentés au gouvernement le 5 juin 2012 par le ministre de l’énergie et des mines de l’époque, Aly Ngouille Ndiaye et signés par le président Macky Sall et son premier ministre Abdoul Mbaye à la date du 19 juin 2012, soit deux mois après le départ de Wade du pouvoir. (Senenews)