SANTÉ Le syndrome de fatigue chronique serait lié avec un système immunitaire trop actif

La fatigue persistante associée à des niveaux élevés d’interleukine 10

Les patients ont été suivis pendant six mois après le traitement à l’interféron alpha. Dix-huit personnes, soit un tiers des patients étudiés, ont développé une fatigue persistante : six mois après le traitement, ils étaient plus fatigués qu’avant. La fatigue persistante, induite par le traitement à l’interféron, a été considérée comme un modèle d’étude pour le syndrome de fatigue chronique.

Avant le traitement à l’interféron alpha, chez les 18 patients qui ont finalement développé une fatigue persistante, les chercheurs ont trouvé des taux plus élevés d’IL-10 (interleukine 10), une protéine « qui fait partie de la réponse immunitaire coordonnée ». Après le traitement, leurs niveaux d’IL-10 et d’une protéine inflammatoire, l’IL-6, étaient plus élevés que chez les autres patients.

Ceci suggère un lien entre la fatigue persistante et une activation précoce et exagérée du système immunitaire. D’après les deux chercheurs, « Cette activation précoce peut avoir un effet sur d’autres organes, par exemple, ce qui entraîne des modifications biologiques associées à plus de fatigue chronique et aux autres symptômes subis par ces patients. »