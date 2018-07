Samuel SARR promet monts et merveilles aux commerçants ambulants

Après avoir adressé une correspondance aux différents chefs d’Etat de l’espace Cedeao pour vilipender le Président Macky Sall et son régime, le libéralisme social sénégalais de Samuel Sarr fait son bonhomme de chemin.

En paraphant un pacte de confiance réciproque avec des acteurs du secteur de l’informel, le mouvement Sopi Sénégal 2019 étend les tentacules de son mouvement. Les acteurs du secteur informel, c’est-à-dire les tabliers, les ambulants et autres ont décidé d’accompagner et de porter la candidature de Samuel Sarr à l’élection présidentielle de 2019. L’annonce a été faite par son coordonnateur Cheikh Wade, ce samedi, au cours d’une rencontre. «Nous avons signé un pacte de respect et de confiance mutuelle avec notre candidat en 2019, M. Samuel Ahmet Sarr, que nous avons décidé de parrainer et porter sa candidature à l’élection présidentielle de 2019», a souligné le coordonnateur dudit réseau, qui signale au passage que «la candidature de Samuel Sarr est sérieuse et nous allons travailler avec méthode pour sa victoire en 2019».

Le président du Mouvement Sopi Sénégal 2019 qui a présidé la rencontre trouve pour sa part que «l’économie sénégalaise repose en grande partie sur la vitalité de son secteur informel qui en constitue le véritable poumon». Malheureusement, déplore Samuel Sarr, «ce secteur n’a été considéré jusqu’ici que comme un secteur refuge, un exutoire vers lequel il fallait déverser cette masse de jeunes et de femmes en butte aux restrictions des capacités d’emplois du secteur formel». Fort de ce constat, l’initiateur du mouvement Libéralisme social sénégalais s’est engagé à ce que «ces jeunes et ces femmes du secteur de l’informel ne soient plus marginalisés, chassés, persécutés et considérés comme des gêneurs ou des trouble-fêtes autour des marchés ou des artères des grandes villes». (Walf-groupe)