Samuel Sarr en candidat-surprise du PDS… Karim out, Madické ne faisant pas l’unanimité pour le plan B

Le wadiste éternel a effectivement pris ses distances avec le Pds et son candidat déclaré, Karim Wade. Mais, il ne s’est pas, pour autant, éloigné de la politique et même dans le Pds qu’il a quitté, il jouit toujours d’une aura qui lui permettra de laisser sur le carreau ceux qui aspirent à diriger le parti ou à faire office de plan B. Samuel Sarr pensait, il y a quelques mois seulement, à créer un parti politique, et les errements constatés dans son ex-parti lui ont donné raison de tisser sa toile loin de la maison du père. C’est justement ce semblant de retrait de la scène politique, pour s’occuper de ses business, qui lui a permis de redorer le blason.

Donc, même si cela fait un bon bout de temps qu’on ne l’a pas entendu, Samuel Sarr est là et bien là. On pensait qu’il était éloigné du pays, mais l’ancien Ministre de l’énergie a participé, de manière indirecte, aux dernières législatives, en parrainant pas moins de cinq listes. On peut citer celle du député de Bambey Aïda Mbodji qui a pu engranger un siège à l’assemblée Nationale, la liste de « Mboolo Wade » de Farba Senghor, de Manko Wattu Senegaal du Président Ousmane Faye, qui avait déclaré, en pleine conférence de presse, lors de la campagne législative, être fortement soutenu par Samuel Sarr et qui était finalement classé en quinzième position sur les 47 listes, loin devant l’ancien Premier Ministre Abdou Mbaye, Me El Hadji Diouf et tant d’autres grands pontes de la scène politique.

Sans compter les multiples appuis financiers et en nature qu’il ne cesse d’octroyer aux citoyens en général, et en particulier, à un très grand nombre de dignitaires du Pds dont le fonctionnement reste très lourd. Ce qu’il faut juste savoir, c’est que Samuel Sarr sait cacher son plan et le moment venu, en véritable surprise de taille aux millions de Sénégalais, il va se dévoiler. et ses inconditionnels n’attendent que l’heure de la prononciation de sa candidature pour l’accompagner à engranger le maximum de voix. Ils sont, en effet, des leaders de partis et de mouvements politiques qui ont longtemps bénéficié des largesses de l’homme d’affaires qui passe le plus clair de son temps à peaufiner une stratégie de renaissance et de reconquête, entre ses activités dans le secteur minier en Afrique australe et ses consultations au profit d’un chef d’etat africain qui est son ami de longue date, l’ancien ministre de l’Energie est bien un homme occupé.

Certes, mais celui qui fut, à 18 ans, le directeur financier de Me Abdoulaye Wade travaille activement à sa candidature. La politique, il s’y connaît parfaitement, et malgré les divergences avec son ancien mentor, il se réclame tout de même de l’héritage libéral. Chose qui lui permet de pouvoir garder un certain legs de son ancien parti.

Mais en homme d’affaires avisé, Samuel Sarr a repris ses activités derrière beaucoup d’hommes d’affaires et d’entrepreneurs.

Source : Zoomminfo