Saisi de la cocaïne à l’AIBD et intercepté près de  600 kg de chanvre indien à l’intérieur du pays en 5 jours

La Brigade de tourisme de la Subdivision des Douanes de l’AIBD a saisi, ce mercredi 27 novembre 2019, à 13 h, à l’aérogare, de la cocaïne et de la méthamphétamine encastrées dans deux objets d’art. Lesdits objets d’art sont convoyés depuis la Guinée Bissau sous le couvert d’un envoi express par une Société de fret par un vol de la Compagnie Asky qui a atterri à 7H30 mn à l’AIBD, indiqué un communiqué du Bureau des relations publiques et de la Communication de la Douane.

D’après le document, intrigués par le fait que la marchandise avait une destination douteuse et qu’elle n’était ni accompagnée, ni manifestée, les agents des Douanes ont pris en repérage les colis attendant que quelqu’un se manifeste pour les récupérer. Et c’est à 13h, lorsqu’un représentant de la Société de fret express s’est présenté pour entrer en possession des colis, prétextant les faire transiter à destination des Etats Unis, que les éléments de la Brigade des Douanes du tourisme ont procédé au contrôle des colis en les passant au scanner.

Les images confirment leur soupçon. Requise par les agents des Douanes, la Police scientifique s’est déportée sur les lieux et confirmait les résultats suivants : 5,05 kg de Cocaïne ; 500 g de Méthamphétamine (une drogue de synthèse) sous forme de boulettes.

La valeur estimée de la marchandise est de 520 millions de Francs CFA.

L’individu qui s’était présenté pour récupérer la marchandise et le directeur de la société en question sont en garde à vue. L’enquête suit son cours en rapport avec les services nationaux compétents en la matière notamment l’Ocritis.

Par ailleurs, la Douane poursuit et intensifie la lutte contre le trafic de chanvre indien sur l’étendue du territoire douanier. C’est ainsi qu’en plus des 248 kg de « yamba » saisi ce week-end par la Brigade commerciale de Moussala, deux autres importantes saisies ont été réalisées par les agents des Douanes : Saisie de 281kg de chanvre indien, le lundi 25 novembre 2019 dans la forêt de Missirah (département de Foundiougne) par la Brigade Commerciale des Douanes de Karang. Les porteurs avaient débarqué la marchandise prohibée d’une pirogue avant de la dissimuler dans le bois, attendant la nuit pour venir la récupérer et rallier les grandes localités les plus proches ; saisie de 60kg de chanvre indien, le mardi 26 novembre 2019, à 20h 30h au large de Joal à bord d’une pirogue motorisée, par les agents de surveillance de la Brigade maritime des Douanes de Joal.

Soit un total de 589 kg de chanvre saisis en 5 jours. Trois individus sont appréhendés et mis à la disposition de la justice. Une pirogue et un moteur sont également saisis. La valeur totale du chanvre saisi est estimée à 35 340 000 CFA.