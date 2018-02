Saint-Louis : le Président Macron promet 15 millions d’euros pour un programme d’urgence

Le Président Macky Sall et son homologue sont depuis ce matin à Saint-Louis pour constater ensemble la dégradation de la façade côtière à cause de l’érosion côtière. Face à l’ampleur du phénomène, le président français Emmanuel Macron a annoncé un certain nombre de mesures pour un programme d’urgence et pour la restauration du patrimoine culturel de Saint-Louis.

« Le maire de Saint-Louis m’a interpellé le 12 décembre dernier à Paris. Je lui ai promis de venir à Saint-Louis. Ma responsabilité n’est pas de venir seulement à Saint-Louis mais c’est d’agir aux côtés du gouvernement sénégalais pour faire face au phénomène de l’érosion côtière qui détruit des maisons, qui détruit l’économie des habitants… C’est pourquoi la France va débloquer 15 millions d’Euros pour un programme d’urgence. Ensuite l’Agence française de développement (AFD) va mener une étude pour des solutions durables à ce phénomène”. 2

Le président français a promis d’accompagner la Banque mondiale pour venir en aide aux familles sinistrées. C’est ainsi qu’il promet 5 millions d’euros pour la restauration du patrimoine culturel de Saint-Louis.

“J’ai été très surpris par l’accueil mais cet accueil traduit une attente et je ferai le maximum pour que la France soit présente”, s’est-il réjoui.

Par ailleurs, président de la Banque mondiale, Jim Young Kim présent également à Saint Louis a annoncé 30 milliards pour soutenir les familles victimes de l’érosion côtière.