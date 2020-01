Rufisque : Lancement des sessions de formation et d’éducation financière au profit des bénéficiaires jeunes et femmes

Le Ministère des Finances et du Budget organise, par le biais de l’Observatoire de la Qualité des Services Financiers (OQSF) en partenariat avec la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide (DER), des sessions de formation et d’éducation financière au profit des bénéficiaires jeunes et femmes du Département de Rufisque du 21 au 22 janvier 2020 au Centre National de Formation et d’Action (CENFA) de Rufisque.

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de ses actions d’éducation financière de l’OQSF.

La cérémonie de lancement du programme de formation est prévue le mardi 21 janvier 2020 au CENFA. Ce sera sous la présidence de Monsieur Abdoulaye Daouda DIALLO, Ministre des Finances et du Budget.