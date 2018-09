Robert Sagna révèle son échange avec César Atoute Badiate à propos des 4 exploitants forestiers

Robert Sagna ne croit pas en l’information selon laquelle les quatre exploitants forestiers disparus dans la forêt de Boussoloum sont retenus en otage par César Atoute Badiate.

Président du Groupe de réflexion pour la paix en Casamance, l’ancien ministre a révélé être en contact permanent avec le chef rebelle qui n’a jamais mentionné détenir ces hommes. Il demande aux familles des portés disparus de faire confiance à l’armée et à la gendarmerie qui mènent l’enquête afin de retrouver sains et saufs Mamadou Malal Diallo, Lamarana Diallo, Fodé Konaté et Mamadou Lamarana Diallo. En attendant, Robert Sagna invite à plus de retenue et à la cessation des rumeurs infondées. (Yerimpost)