Révocation De Khalifa Sall : Les Précisions D’ismaïla Madior Fall

À en croire le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, Macky Sall aurait pu légalement révoquer Khalifa Sall dès que le rapport de l’Inspection générale d’Etat (Ige) a été produit. Et même, à deux autres occasions.

“Dans l’histoire politique et administrative de notre pays, on n’a jamais révoqué un maire en attendant qu’il soit condamné ou non, a rappelé le Garde des Sceaux, repris par Rfm. A chaque fois qu’il a été question d’indélicatesse de la part d’un maire et que ce maire ait eu la possibilité d’être entendu, il s’en est suivi la révocation.”

Ismaïla Madior Fall de poursuivre : “Il (Macky Sall) aurait pu le faire (révoquer Khalifa Sall); il a préféré ne pas le faire. Il pouvait le faire lorsqu’il a été inculpé et mis sous mandat de dépôt, il ne l’a pas fait. Il aurait pu le faire lorsqu’il y a eu la première condamnation au niveau du Tribunal de première d’instance, il ne l’a fait. Il a attendu que la question de la culpabilité soit définitivement réglée par la dernière juridiction de fond du Sénégal : la Cour d’appel.”

Le ministre de la Justice, sans doute pour répondre à ceux qui suggèrent que la révocation du maire de Dakar, devait intervenir après un éventuel pourvoi, a ajouté : “La Cour suprême lorsqu’elle interviendra en cassation, elle n’interviendra pas sur les faits, la culpabilité. Donc, le Président a eu la sagesse républicaine d’attendre la condamnation, il n’était pas obligé d’attendre.”

