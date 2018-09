Révocation de Khalifa Sall : Cheikh Alassane Sène «il n’y a plus de loi dans la marche de la République»

Le mouvement «Daj Dëpp» réagit suite à la révocation vendredi par décret du maire de Dakar, Khalifa Sall. Pour Cheikh Alassane Sène, il n’y a plus « de foi », ni «de loi dans l’exercice du pouvoir ».

Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le leader mouvement «Daj Dëpp» s’insurge contre les «sorties hasardeuses de Macky Sall ». Selon Cheikh Alassane Sène : «la situation politique dans notre pays est sentencieusement périlleuse, elle nous pousse à tirer la sonnette d’alarme et à demander au peuple sénégalais de refuser la naissance d’une oligarchie qui tente de déboulonner vicieusement les pièces maîtresses de notre démocratie».

Il est d’avis que dans l’exercice du pouvoir, «il n’y a plus de foi ». Pire, «il n’y a plus de loi dans la marche de la République», peste-t-il.

Le candidat à la prochaine de la présidentielle de 2019 parle d’un «complot contre le peuple » qui est « parrainé par un homme qui a une folle envie de prendre sa revanche sur l’histoire, en travestissant cette dernière, sans la moindre retenue».

A l’en croire, le pays est en train de chavirer à cause d’une tempête provoquée par ce même homme qui cherche à s’éterniser au pouvoir.

«Nous n’avons plus le droit de garder le silence, nous n’avons plus le droit de croiser les bras. Nous avons l’obligation morale de sauver notre pays pris en otage par un clan dont le chef est Macky Sall », avance-t-il.

«Le mouvement Daj Dëpp a décidé de dire non à cette forme de dictature installée dans le pays et qui en dit long sur le caractère pernicieux et immoral», annonce-t-il dans leur note.

Pour Cheikh Alassane Sène « le Président de la République s’attaque aux plus faibles qui l’ont pourtant porté à la tête du pays avec un peu plus de 65% des suffrages valablement exprimés, et ce, malgré toutes ses lacunes et ses errements». Et, «il a trahi le préambule de la Constitution sénégalaise, excelle dans le reniement de sa parole et méprise le peuple qui l’a élu», dénonce-t-il.

Le mouvement Daj Dëpp appelle ainsi le peuple à venir participer massivement au sit-in du 04 Septembre prochain devant le ministère de l’Intérieur.

Source:pressafrik