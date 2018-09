Révélations: Tête-à-tête tendu entre Me Wade et Madické Niang à Doha

Le contenu des échanges entre Me Abdoulaye Wade et Madické Niang a été révélé. A en croire Libération, l’ancien chef de la diplomatie sénégalaise n’est pas passé par quatre chemins pour dévoiler au Pape du Sopi son ambition de briguer les suffrages des Sénégalais.

C’est Me Madické Niang qui a sollicité cette rencontre et, face à Abdoulaye Wade, il a lancé: « Je suis venu vous annoncer qu’après moult réflexions, j’ai décidé de me présenter à l’élection présidentielle. »

Une fermeté à laquelle Me Wade ne s’attendait pas du tout, renseigne le journal. « Ce n’est pas une option ! », a rétorqué Me Abdoulaye Wade. Avant de poursuivre: « Si c’est ta décision, je te souhaite bonne chance ! » C’est dans cette ambiance tendue que Me Madické Niang a quitté Doha. (Avec Yerimpost)