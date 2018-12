Révélation d’Ibrahima Bakhoum : “Babacar Touré menaçait de démissionner du Cnra …”

Ferloo.com- Cinq jours seulement après le rappel à Dieu du Mollah de Khaar Yallah, Sidy Lamine Niass, des révélations commencent à suinter sur la pression qu’exerçait le pouvoir sur le groupe Wakfadjiri et qui semblent confirmer les propos de son frère Ahmet Khalifa Niass. Ibrahima Bakhoum a-t-il révélé sur les ondes de la Rfm que le président du CNRA, Babacar Touré voulait démissionner de cette structure de régulation quand le pouvoir avait menacé de fermer le Groupe Walfadjiri.

Le jour du référendum le pouvoir de Macky Sall voulait fermer Walfadjiri. C’est le journaliste et membre du CNRA, Ibrahim Bakhoum qui a fait la révélation. Il se rappelle : “Un jour Babacar Touré m’a appelé et m’a dit, tu sais que je vais démissionner du CNRA. Et pourquoi une telle décision, demandais-je ? Il m’a répondu que le pouvoir veut fermer Walfadji. Si cela est fait je n’ai plus ma place dans cette structure”.

Et Ibrahima Bakhoum de poursuivre : “Babacar Touré m’a toujours dit qu’un média fermé est un point de moins. Si on ferme un média, moi je n’ai plus ma place. C’est un échec pour moi. S’il y a un problème qu’on me laisse régler au lieu de décider fermer unilatéralement”.

On se rappelle, le jour du référendum de 2016, le cours normal des choses a été perturbé par cette nouvelle de fermeture du Groupe Waldjiri. Ce jour, il y a eu beaucoup d’interventions en direct sur Walf Tv et Walf radio pour dénoncer ce fait malgré le démenti du pouvoir exécutif.