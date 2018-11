Révélation de Mame Boye Diaw : «Le Sénégal est le 3ème pays de fake news”

Ferloo.com- Membre des cadres de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir) et Directeur des services fiscaux, Ma Mbaye Diaw a fait une révélation sur les antennes de Sud Fm qui nous permet de comprendre pour le Chef de l’Etat entend combattre la cybercriminalité

A l’occasion de journée nationale des Forces armées, le président de la République, Macky Sall, a invité samedi ses compatriotes à résister au ‘’péril’’ de la cybercriminalité qui, selon lui, n’épargne même pas les ‘’figures religieuses’’. Il a ajouté : “‘’Ce sont nos valeurs qui sont (…) agressées, et les fondements de notre cohésion sociale fragilisés. Tout cela est inacceptable. Nous, à commencer par les pouvoir publics, ne devons pas céder devant ce péril’’, a-t-il dit lors de la célébration de la Journée des Forces armées, à l’état-major des armées, à Dakar. Internet est devenu un espace propice à ‘’toutes les dérives’’, celles allant des ‘’fake news (fausses nouvelles) aux incivilités et violences verbales de toutes sortes’’, a affirmé le chef de l’Etat.

“Personne n’est épargné’’ par ces ‘’dérives’’, même pas ‘’nos figures religieuses”, a déploré Macky Sall lors de la célébration de la journée dédiée aux forces de défense et de sécurité, dont les manifestations portent cette année sur le thème : ‘’Les Forces armées, un exemple dans l’éducation à la citoyenneté et l’unité nationale’’.

Face aux ‘’péril’’ engendré par les technologies de l’information et de la communication, il faut ‘’puiser dans les meilleurs segments de la société les ressources nécessaires à la revitalisation des valeurs’’, a proposé le chef de l’Etat.

C’est parce que révèle Mame Boye Diaw “le Sénégal est devenu le troisième pays de fake news.” “Le Sénégal est le 3ème pays de fake news. Et c’est dangereux pour notre pays puisqu’on constate de plus en plus la fragilisation des équilibres sociaux dans les réseaux sociaux”, révèle Mame Boye Diaw. Alors que, estime-t-il, le pays est en chantier. ” On ne peut pas occulter la performance économique de Macky Sall”. “Donc, se convainc-t-il, ” en perspectives de la présidentielle de 2019, le contexte est favorable au candidat sortant Macky Sall”.

Après s’être démarqué de la clameur virtuelle entretenue par des gens notamment des leaders de l’opposition, Mame Boye Diaw donne les recettes de la victoire de Macky Sall pour un troisième mandat. “Ce qui est important c’est le changement du paradigme. Le président prend en compte maintenant la dimension sociale et scolaire en vue de régler la question de l’emploi. Dès lors que la problématique des infrastructures agricoles est en train d’être résolu peu à peu », explique-t-il.

Et d’ajouter : ” la démarche consiste à adopter une approche d’inclusion sociale, de réduction des inégalités sociales en vue de conduire le pays vers l’émergence. D’autant plus que l’opposition n’est pas un danger pour Macky Sall. Le seul danger que la majorité présidentielle court est la bataille de positionnement”.

C’est pourquoi, il invite à faire focus sur les politiques économiques de Macky Sall et une démarche pédagogique en direction des populations. Il s’agit, souligne-t-il, “de faire une offre politique nouvelle et de se taire sur les divergences”.