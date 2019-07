Restauration et valorisation des terres salées du Sénégal, thème de la séance académique solennelle 2019 de l’ANSTS

Sous la présidence de Monsieur Macky SALL, président de la République du Sénégal, l’Académie Nationale des Sciences et Techniques du Sénégal (ANSTS), tient sa Séance Académique Solennelle annuelle, ce Mardi 16 Juillet 2019 à 10 heures, au Grand Théâtre National.

Le thème de cette importante rencontre portera sur : Restauration et valorisation des terres salées du Sénégal.

En effet, conformément à sa mission de conseiller de l’Etat et des Institutions Publiques et Privées, l’ANSTS apporte une réponse à la sollicitation du Président de la République, à travers une étude, objet d’un document de référence de capitalisation des connaissances, des technologies et des techniques de lutte contre le phénomène, mais aussi de restauration et de valorisation de ces terres salées.

Les conclusions et recommandations subséquentes, font état de suggestions d’orientations politiques en direction des hautes autorités, et appellent la réalisation d’actions pratiques par les exploitants agricoles.