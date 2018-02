Résolution Générale du Bureau Politique  du 10 Février 2018

Ferloo.com-Le Bureau Politique de la Ligue Démocratique s’est réuni, en session extraordinaire, ce Samedi 10 Février 2018 à Dakar, sous la présidence du camarade Nicolas NDIAYE, Secrétaire général par intérim du parti.

Toutes les fédérations et les organisations intégrées des femmes, des jeunes, des ainés et des cadres étaient représentés à cette importante rencontre. Au total, le BP a enregistré la présence de 81 camarades pour 22 excusés et 52 absents.

Le quorum étant largement atteint pour délibérer valablement, le Bureau Politique a entendu et discuté le rapport du Secrétaire général par intérim sur la situation actuelle du parti.

Au terme des débats, le Bureau Politique de la Ligue Démocratique,

Considérant, le refus manifeste par les animateurs du mouvement LD-debout de se conformer aux délibérations du Bureau Politique, notamment en sa session du 21 octobre 2017 désapprouvant ledit mouvement et demandant la cessation de toutes ses activités;

Considérant, les tentatives de déstabilisation du parti orchestrées par un groupe minoritaire ;

Considérant, les nombreux actes de défiance et de remise en cause permanente des décisions du parti sur des bases non conformes à ses Statuts et Règlement Intérieur ;

Considérant, la manipulation de l’opinion et des militants et les tentatives multiples de discréditer la direction de notre parti par des moyens non appropriés et contraires aux principes fondamentaux de la Ligue Démocratique ;

Considérant, les nombreux actes de défiance et de dissidence par le mouvement fractionniste et la remise en cause effective par ses initiateurs de l’unité et de la cohésion du parti ;

Vu le rapport circonstancié du Secrétaire général par intérim,

Vu les dispositions des articles 10,11, 13 du Titre II des Statuts de la Ligue Démocratique portant sur l’Organisation et le fonctionnement du parti,

Vu le Règlement Intérieur du parti notamment en ses articles 4 du Chapitre I (Principes d’Organisation) , 8 du Chapitre III sur Les Droits et Obligations des membres, les articles 9 et 17 du Chapitre IV sur les Modalités d’organisation et de fonctionnement et du Chapitre 6 sur les Sanctions et Recours

Le Bureau Politique de la Ligue Démocratique

Constatant, les manquements graves à la discipline du parti, l’insubordination à ses décisions et délibérations, les démarches fractionnistes et les nombreux actes de défiance et de dissidence ;

Décide de suspendre de toutes fonctions et responsabilités dans le parti ainsi que de toutes les instances et structures du parti les camarades suivants :

Mamadou NDOYE

Cheikh GUEYE (Dakar)

Racky WANE

Ndeye Rosalie DIOP

Souleymane Gueye CISSE

Papa SARR

Balla TIMERA

Mamadou FALL

Abdourahmane GUEYE

Malick SYLLA

Abdoulaye BATHILY Junior

Alpha DOUCOURE

Noel BAKOURINE

Andre BINDIA

Mamadou Lamine SANOKHO

Souleymane SARR

Dame SECK

Ousmane NDOYE

Abdoulaye GUEYE

La présente décision sera notifiée aux autorités compétentes et publiée partout où besoin sera

Constatant, la nécessité de renforcer et de réorganiser le Secrétariat Exécutif Permanent, le BP décide de l’élargir aux camarades suivants :

Awa WADE

Cheikh Baba SALL

Pape NDIAYE

Mapaté BA

Mame Ister GUEYE

Mamadou Abdoulaye BA

Moussa NDIAYE

Rappelant, qu’il est la seule instance habilitée à convoquer le congrès ordinaire du parti conformément aux dispositions de l’article 20 du règlement intérieur, le BP décide de convoquer le 8ème congrès ordinaire du parti au plus tard en Octobre 2018.

Fait à Dakar, le 10 Février 2018

Le Bureau Politique