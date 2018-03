Réseaux sociaux : Le compte Linkedin du Président Macky Sall, mis en ligne

Ferloo.com – Selon un communiqué du pôle de communication de la Présidence du Sénégal, parvenu à notre rédaction, « dans une volonté de s’inscrire dans la continuité et d’être toujours plus proche des acteurs du monde professionnel et de s’adresser directement à eux au sujet de leurs intérêts et leurs problématiques, le Président de la République est désormais présent sur le réseau social Linkedin ».

Les chefs d’entreprise, travailleurs et salariés du Sénégal et d’ailleurs sont invités à se connecter à son profil : www.linkedin.com/in/prmackysall/