Réponse à Aymerou Gningue : Honorable vous avez fait ma journée_ !

Alors comme ça vous le big boss des députés de la coalition #BBY de Macky Sall avez décidé de répondre à la Questekki de MLD après la 170ème question?

Je dois vous l’avouer, en voyant le titre et votre nom en tant qu’auteur, c’était avec beaucoup d’intérêt que je me suis apprêté à lire votre texte.

Hélas dès les premières lignes je me suis rendu compte que vous n’êtes pas l’exception qui confirme la règle. Vous êtes aussi faible que le reste de l’élite de l’APR. Une élite qui n’a qu’invectives et insultes à la bouche, chez qui le débat politique se réduit aux mensonges et attaques ad hominem et ad personam. Mais rien de surprenant car qui se ressemblent s’assemblent.

Honorable sachez que, nous à Tekki, nous ne sommes jamais dans de tels débats.

Honorable, vous le grand diplômé en pétrole dans le pays de Franck Timis, dites-moi, ne vous y ont-ils jamais enseigné les techniques de rédaction de texte ? Votre texte, quelle incongruité! Pardon, quelle incohérence je veux dire. Comment pouvez-vous vous permettre d’annoncer dans le texte le contraire de ce que vous y relatez ? S’il ne s’agit que d’un moment passager d’incongruité faites le moi savoir, je vous proposerai les services d’un ami pour vous permettre de combler vos lacunes dans la langue de Molière.

Bref je m’égare et comme je ne veux pas tomber dans votre incohérence, je reviens à notre sujet à savoir l’endettement et le débat économique engagé par MLD.

Pour précision, Questekki = Question économique de la Semaine de Tekki, (féminin et non masculin telle que vous l’avez fait apparaitre dans votre texte).

Honorable, on dit souvent qu’il n’y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Depuis 02 ans tous les économistes indépendants dénoncent et mettent en garde contre cet endettement frénétique du régime de Macky Sall. Du Pr. Babou au Dr. Bamba Diagne, tous sont d’accords que notre pays s’endette beaucoup et très mal.

MLD homme politique, économiste et ingénieur polytechnicien de formation a toujours dénoncé ce mauvais endettement, s’il en remet une couche aujourd’hui ce que cet endettement a atteint des proportions inquiétantes.

Vous narguez le peuple en disant que la dette est de 55% de notre PIB bien en dessous de la limite de 70% fixée par l’UEMOA.

Dites honorable savez-vous comment est calculé cette limite de 70%, connaissez-vous les paramètres et variables de ce résultat ? Évidemment non. N’est pas Économiste-Ingénieur X-mines de Paris qui veut. A moins que vous estimiez que votre séjour roumain suivi de votre passage au CESAG vous confère ce droit. Car avec vous, on ne sait jamais.

Bon encore une fois, je m’éloigne de notre sujet et je tombe dans votre piège d’incohérence, pardon d’incongruité. A présent parlons de votre fameuse croissance de 6% structurel stabilisé. J’ai envie de vous dire si et seulement si le ridicule tue encore dans ce pays ? Comment pouvez-vous avoir encore et encore l’audace et l’indécence de nous tympaniser avec un taux de croissance qui asphyxie le peuple.

Dites-moi honorable, vous le grand ingénieur pétrolier roumain, pourquoi diable ce si grand taux de croissance met-il nos entrepreneurs en faillite ? Pourquoi est-il incapable de créer de l’emploie pour les jeunes ? Pourquoi fait-il augmenter le nombre de pauvres dans notre pays ? Je suis tenté de vous répondre par la célèbre formule du Pr. ivoirien Mamadou Koulibaly : « La croissance arrive en hélicoptère et repart en jet privé », mais bon je vous laisse fanfaronner avec votre fantasmatique taux de croissance.

Honorable sachez que quel que soit la durée de la nuit, le soleil finira par se lever. Le réveil du peuple est inéluctable.

Honorable, voilà trois bonnes années, chaque semaine, MLD partage avec le peuple la Questekki dans lequel les questions d’enjeux nationaux et régionaux sont évoquées. De votre camp (BBY), des énergumènes sortent de temps en temps de leur trou pour lui adresser des insanités similaires à celles que vous avez débitées dans votre texte. Et comme je vous l’ai dit, si cela est une valeur cardinale dans votre famille de politiciens prédateurs, à Tekki, cela est contraire à nos valeurs. Néanmoins nous n’acceptons de personne et surtout de vous des attaques à d’honnêtes citoyens qui sont au service du peuple.

Honorable vous devez le savoir MLD n’a rien à envier à qui que ce soit dans ce pays. Il n’a pas eu besoin de décret pour se faire un nom, de la Banque Mondiale à l’Union Africaine en passant par la BCEAO et le Cabinet du Premier Ministre, il a su être l’homme des enjeux.

Ni nihiliste, ni obnubilé par le pouvoir, MLD est cet Africain convaincu que notre continent est à croisée des chemins et seul une Afrique Responsable pourra relever le défi du développement. Et c’est le sens de son combat politique et de son action citoyenne. Il n’est en aucun cas comparable à votre général mexicain le lion dormeur. Celui qui a perdu son honneur et sa dignité pour l’accaparement du pouvoir. Ce n’est pas Ibrahima Sène qui me démentira.

Alors cher Aymerou Gningue, vous le militant de la 24ème heure, après avoir été l’homme de paille de la dynastie FayeSall, vous voilà devenu leur nouveau chien de garde. Mais comme dit le célèbre chanteur Alpha Blondy, « Le chien aboie (…), la caravane passe ». Alors souffrez mon cher, mal gré bon gré les Questekki continueront. Sachez le, Tekki n’est pas une personne mais une idéologie, un état d’esprit le pire cauchemar des prédateurs

Cheikh Oumar Sow

Tekki France