Renforcement des capacités des universités africaines : une rencontre prévue demain

Les projets des Centres d’Excellence d’Afrique pour l’Enseignement Supérieur (CEA I) et des Centres d’Excellence d’Afrique de l’Enseignement Supérieur l’Impact du Développement (CEA Impact) tiendront tous les deux à Dakar, au Sénégal leur réunion biannuelle. Avec le soutien du Ministère de l’Enseignement Supérieur du Sénégal, la Banque Mondiale et ses partenaires (Agence Française de Développement (AFD) et l’Association des Universités Africaines (AUA)), lancent le onzième Atelier CEA I et le deuxième Atelier CEA Impact depuis la mise en place des projets. La réunion aura lieu du 23 au 27 septembre 2019.

Cet évènement rassemblera plusieurs acteurs du secteur de l’enseignement supérieur, notamment des Présidents/Recteurs/Vice-Chanceliers/Directeurs des institutions d’enseignement supérieur, abritant des Centres, des représentants gouvernementaux des pays participants aux projets CEA 1 et CEA Impact, des représentants du secteur privé, des acteurs de l’industrie et des groupes de réflexion sur les politiques. L’objectif principal est de créer une plate-forme permettant aux centres d’acquérir des connaissances utiles à la mise en œuvre des projets, d’échanger des informations sur leurs programmes respectifs, de créer des réseaux et de forger des partenariats pour assurer le succès de la mise en œuvre et de la réalisation des objectifs du projet.

De plus, les CEA auront l’occasion de discuter des activités en cours et des progrès, de partager leurs expériences, de renforcer leurs stratégies pour faire face aux défis du développement du continent et de dialoguer avec plusieurs entreprises liées aux TIC, sur des questions relatives aux compétences numériques, aux infrastructures numériques et aux campus intelligents.

Les cérémonies d’ouverture et de clôture de la réunion auront lieu, respectivement, les 24 et 27 septembre à l’Hôtel King Fahd, à Dakar. D’autres activités relatives aux ateliers programmés auront lieu au Radisson Blu Hotel, les 25 et 26 septembre 2019. Elles comprendront un soutien à la mise en œuvre et des sessions d’apprentissage entre pairs pour tous les centres participants sur les thèmes de l’agriculture, de la santé et des sciences, de la technologie et de la mathématique (STEM), les cliniques opérationnelles sur le Suivi et Evaluation, l’approvisionnement et la gestion financière. Les objectifs de ces sessions sont de doter les CEA participants, leurs institutions hôtes et les gouvernements des outils nécessaires pour améliorer l’efficacité et la mise en œuvre de leurs projets dans les disciplines prioritaires. Parmi les résultats clés recherchés par le projet, on peut citer l’expansion des études au niveau du troisième cycle, pour les étudiants en Master et Doctorat, dans les disciplines prioritaires, l’accréditation internationale visant à améliorer la qualité et la pertinence des programmes, la portée et l’impact sur la société par le biais de stages pour les étudiants et la génération de revenus externes par le biais de partenariats avec le secteur privé.

Les réunions du comité de Pilotage du projet (CPP) pour les CEA I et CEA Impact auront lieu le 23 septembre 2019 dans les locaux de la Banque Mondiale à Dakar. Le CPP comprend des représentants de tous les pays participants, des organismes régionaux et le secteur industriel. Ils servent d’organe de décision de ces projets.