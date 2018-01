Rencontre avec APBEF et le ministre de l’EFP demain

Ferloo.com-Dans le cadre de la Concertation avec les associations professionnelles des différentes composantes du secteur financier, le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan organise une rencontre avec l’Association des Professionnels des Banques et Etablissements Financiers (APBEF) du Sénégal, ce mardi 09 janvier 2018. Ce sera sous la présidence effective de Monsieur Amadou BA, Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan.

L’objectif de cette rencontre est de permettre une démarche participative et inclusive dans la gestion publique qui est un des fondamentaux ayant marqué l’élaboration, puis la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE).