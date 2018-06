Rébellion interne au PDS: “And nawle ci PDS” est née  et commence à râler

Ferloo.com- Selon le quotidien Les Echos, la frustration est très grande au sein du Parti démocratique sénégalais (PDS). Ce ras-le-bol semble être d’ailleurs à l’origine de la création d’une rébellion dénommée “And nawle ci PDS” et ça commence à râler…

Des jeunes se plaignent de la manière dont le parti est administré. Ces militants libéraux pour la plupart d’anciens de l’Union des jeunesses libérales (Ujtl) et d’autres qui ont jusqu’ici porté le combat de Karim Wade sont extrêmement frustrés du management et des orientations du parti, précise Les Echos.

Le journal nous renseigne que les initiateurs ont été très virulents dans les correspondances envoyées à des responsables du PDS dont Me Wade lui-même. Et ils ont demandé à leur candidat, Karim Wade de rentrer au bercail et d’en découdre avec Macky Sall et son régime…