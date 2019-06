RD Congo: Face à une nouvelle flambée de violence, 300 000 personnes forcées de fuir

Près de 300 000 personnes ont été forcées de fuir à la suite de violences atroces faisant état de viols et de massacres de populations civiles dans la province de l’Ituri en République Démocratique du Congo. Dans cette région déjà touchée par l’épidémie d’Ebola, le Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) appelle la communauté internationale à trouver d’urgence des solutions pour mettre fin à l’effusion de sang et empêcher une catastrophe humanitaire.

“De nouvelles personnes déplacées, le manque de fonds, la quasi ou l’absence totale d’accès humanitaire en raison de l’insécurité et de la propagation d’un virus mortel, poussent chaque jour un peu plus la RD Congo au bord du désastre. Tandis que la communauté internationale semble nullement préoccupée, une nouvelle catastrophe humanitaire est en cours. Une attention immédiate est plus que nécessaire,” a déclaré Maureen Philippon, Directrice Pays pour le Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) en RD Congo.

“Nous assistons en Ituri à un niveau de violence quasi sans précèdent avec des atrocités contre les populations civiles et des violations des droits de l’homme. Une fois de plus, ce sont les civils qui paient le prix de cette violence abjecte. Nous entendons parler de meurtres sans discernement, de violences sexuelles, de villages incendiés et de bien d’autres formes d’atrocités contre les femmes, hommes et enfants,” a précisé Philippon.

Depuis le début du mois de juin, des intenses violences intercommunautaires dans le territoire de Djugu ont forcé plus de 300 000 personnes à fuir et à chercher refuge dans les territoires voisins, selon les chiffres de l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés.

Selon plusieurs informations parues dans la presse, au moins 160 personnes ont été tuées et des villages entiers ont été brûlés et abandonnés. Les personnes déplacées se sont réfugiées à Bunia, la capitale de la province de l’Ituri, et vers des d’autres endroits plus surs dans les territoires de Djugu, Mahagi et Irumu.

“Les conséquences épouvantables de la violence en RD Congo sont constatées chaque jour sur le terrain. C’est frustrant de réaliser que la crise humanitaire et les déplacements forcés en RD Congo continuent d’être traités comme un non-événement par le reste du monde,” a déclaré Philippon.

Cette dernière situation d’urgence risque d’épuiser les ressources humanitaires disponibles déjà limitées. Au 25 juin, seulement 21% des fonds requis par les agences humanitaires avaient été reçus.

“Dans les semaines à venir, nous fournirons aux personnes déplacées de Bunia de la nourriture, des abris et des articles ménagers essentiels pour leur permettre de cuisiner et se doucher, mais cela ne sera pas suffisant pour répondre aux besoins. Nous appelons la communauté internationale à transformer leurs déclarations de profonde préoccupation en actions urgentes afin que nous puissions venir en aide au plus grand nombre possible de personnes déplacées et alléger leurs souffrances,” a ajouté Philippon