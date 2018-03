“Nous assistons depuis quelques temps à des événements plus atroces, les uns après les autres. Nos enfants sont tués sous nos yeux et le plus malheureux, c’est que nous constatons que rien de concret n’est fait par nos autorités, ni par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous limiter à faire des publications dans les réseaux sociaux, il faut agir”, c’est le cri de cœur de la coordonnatrice de Aar Khaleyi, Fatou Thiam Ngom lors d’une conférence de presse pour inviter tout le monde à réagir afin de mettre fin à cette psychose liée aux enlèvements, aux viols, aux meurtres des enfants… Suffisant pour la société civile et des responsables politiques venus assister à cette rencontre pour cirer haro sur le pouvoir central jugé “incapable” de mettre fin au phénomène.

Selon elle, nul n’est à l’abri de cette situation si on ne fait rien. «C’est pourquoi, nous demandons à tous surtout au président de la République d réconforter et de rassurer ces familles éplorées par une déclaration solennelle. Nous demandons aussi au procureur de la République de s’engager pour que les enquêtes soient ouvertes et aboutissent à l’arrestation des coupables, qui doivent être punis à la hauteur de leurs actes”, a-t-il lancé.

Elle poursuit : « Nous demandons également à tous les Sénégalais de s’engager dans ce collectif mais aussi aux chefs religieux d’évoquer le sujet dans leur sermon. Notre appel va à l’endroit des chefs de village, de quartier à qui nous demandons de travailler en synergie avec les autorités en charge de la sécurité. Nous demandons un engagement fort pour former un bouclier autour d ce peuple qui n’en peut plus d’assister à cette barbarie (…)”

Un cri de cœur qui ne peut pas laisser la société civile et une certaine classe politique indifférentes. Ainsi, selon Seydi Gassama d’Amnesty International, “nous sommes tous interpellés en ce moment, en tant que mère de famille, en tant que père de famille (…)”. Il s’empresse pour faire remarquer que “il est malheureux de constater le vide sécuritaire qu’il y a au Sénégal. Le Sénégal est le seul pays où on peut faire des kilomètres sans rencontrer un policier. (…)”.

Pour ce vide sécuritaire, la Pr Amsatou Sow Sidibé engage la responsabilité de l’Etat pour avoir failli à sa mission régalienne de protéger les Sénégalais et parle même d’ “assistance à personne en danger”, pourtant, rappelle-t-elle, le Sénégal est signataire de nombreuses conventions internationales et régionales.

De son côté, Thierno Bocoum du mouvement Agir a dénoncé le « laxisme de l’Etat” et s’indigne-t-il “compte tenu de ce laxisme nul ne doit être surpris que des criminels traversent les frontières pour venir kidnapper nos enfants”.

Mamadou Diop Décroix quant à lui, estime qu’on doit miser pour une large sensibilisation au niveau des quartiers et des familles pour mettre fin à ce phénomène. “Si l’Etat n’es pas capable de d’arrêter le phénomène, nous devons agir nous-mêmes car nous avons tous notre responsabilité. Chacun doit dans son quartier sensibiliser les chefs de quartiers, les imams et les Acs. Nous ne devons pas nous limiter à des rencontres de ce genre, nous devons tous agir sur le terrain pour obtenir des résultats d’ici 3 à 6 mois”