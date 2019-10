Rapprochement Macky Sall/Abdoulaye Wade : Ces chefs d’Etat, facilitateurs

Après Alpha Condé et François Hollande, les facilitateurs du «Protocole» de Conakry, d’autres chefs d’Etat ont joué leur partition dans le rapprochement entre l’ex-président Abdoulaye Wade et son successeur, Macky Sall. Il s’agit selon le quotidien SourceA, de l’ancien président malien, Amadou Toumani Touré, l’actuel homme fort de Bamako, IBK, son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara, le président congolais, Denis Sassou Nguesso,. Ces derniers ont mouillé, âprement, le maillot, pour faire fumer le calumet de la paix à Me Abdoulaye Wade et Macky Sall, depuis près de trois ans.

“Alassane Dramane Ouattara est entré dans la danse, en 2017, mais a dû fâcher Abdoulaye Wade, en organisation, plus tard, son ‘’injoignabilité’’ Lors des funérailles d’Ousmane Tanor Dieng, le président malien, Ibrahima Boubacar Keïta, est mis à profit pour «travailler» son cher «père» Abdoulaye Wade”, détaille SourceA. Le canard de Castors/Bourguiba ajoute qu’”en séjour à Brazzaville, le président congolais, Denis Sassou Nguesso, a joué les facilitateurs et obtenu gain de cause ; d’où, le retour précipité du président Sall à Dakar alors qu’il devait, après son séjour congolais, se rendre directement au Burkina Faso pour les besoins du Sommet de la Cedeao. (Actusen)