Rapport 2018 de la CNUCED: Le Sénégal toujours parmi les 47 pays les moins avancés

Le Sénégal reste parmi les 47 pays les moins avancés au monde (Pma). Il n’a pas été reclassé, à la faveur du rapport 2018 de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (Cnuced) sur «l’entreprenariat au service de la transformation structurelle». Un rapport qui liste les handicaps et recommande aux Pma d’adopter des politiques pouvant les aider à créer des emplois et à transformer leur économie.

Le Sénégal est toujours à la traîne en matière de développement. En effet, le rapport de la Cnuced, publié hier, le maintient toujours parmi les 47 pays les moins avancés au monde. Notre pays partage ce groupe avec des voisins : la Gambie, les deux Guinée, le Mali, la Mauritanie et plusieurs autres pays africains, notamment de l’Afrique subsaharienne. En effet, sur la liste des 47 pays les moins avancés, les 33 sont africains, dont 9 de l’Afrique de l’Ouest. Le reste est composé d’Etats asiatiques et de pays insulaires.

Pour déterminer les Pma, la Cnuced a utilisé les critères du revenu par habitant, du capital humain et de la vulnérabilité économique, à son dernier examen de la liste, en mars 2018. À ces trois critères correspondent différents seuils qui servent à déterminer quels pays doivent être ajoutés à la liste et quels pays seront reclassés (retirés de la liste).

Les problèmes d’électricité, d’accès à l’Internet, la pauvreté, les risques politiques, économiques et environnementaux élevés…, facteurs affaiblissant l’entreprenariat et la croissance des entreprises dans les Pma

Le rapport 2018 de la Cnuced se penche surtout sur les conditions nécessaires à la création et au développement des entreprises à fort impact dans les Pma. En effet, note le rapport, des caractéristiques structurelles de l’économie des Pma tendent à y affaiblir l’entreprenariat et la croissance des entreprises. Parmi ces carences structurelles, il y a : le manque de moyens de financement, d’infrastructures et d’institutions, la pauvreté, les obstacles à l’avancement des femmes, le coût élevé de l’immatriculation des sociétés et la présence de risques politiques, économiques et environnementaux élevés. Parmi les autres obstacles à la création et à la croissance des entreprises dans les Pma, le rapport note le problème de l’énergie et d’accès à l’Internet.

Pour sortir de cette situation, la Cnuced invite les Pma à dépasser l’approche consistant à créer un environnement propice aux affaires, à remédier aux défaillances des marchés et à soutenir les petites entreprises. En effet, souligne le rapport, «pour favoriser le développement des entreprises qui comptent dans la perspective d’une transformation économique en profondeur, il faut changer de cap».

A noter que les 47 pays les moins avancés (Pma) comptent plus d’un milliard d’habitants (soit 13% de la population mondiale), mais ils représentent seulement 1,3% du produit intérieur brut (Pib) mondial et 1,1% du commerce mondial.

Mbaye THIANDOUM

Les 47 pays les moins avancés

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Îles Salomon, Kiribati, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar, Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tchad, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Vanuatu, Yémen, Zambie. (Avec Jotaay)