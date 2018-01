Rappel à Dieu du Khalife général des Mourides Serigne Sidy Moctar Mbacké

C’est avec une grande tristesse que nous venons d’apprendre le rappel à Dieu du Khalife général des Mourides Serigne Sidy Mokhtar Mbacké à l’âge de 94 ans

Il est inhumé à Gouye Mbinde. Khalif depuis le 1er à Juillet 2010, Il est le fils de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké (fils de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme).

À la mort de son cousin Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Falilou, il devient le septième calife général des Mourides et le deuxième petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba à porter ce titre. Toute l’équipe de Ferloo.com s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à la confrérie mouride et à la Oumah Islamique. Sidy Makhtar a fait 7 ans et 7 mois et il est né le 7 ème mois de l’année