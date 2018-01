Rappel à Dieu de Serigne Mokhtar Mbacké : le Gouvernement exprime son soutien et sa solidarité à la Communauté Mouride…

Ferloo.com – “Suite au rappel à Dieu du Khalife général des Mourides, Cheikh Sidy Moukhtar MBACKE, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL et les membres du Gouvernement s’inclinent devant la mémoire de l’illustre disparu, et présentent en cette douloureuse circonstance, leurs condoléances attristées, à la Oumah islamique, à la famille de Cheikh Ahmadou Bamba MBACKE et à l’ensemble de la communauté Mouride », informe un communiqué du Secrétaire général et porte-parole du gouvernement, M. Seydou Guèye, parvenu à notre rédaction. Lire le document intégral.

« Entièrement tourné vers son créateur, Cheikh Sidy Moukhtar MBACKE avait fait de sa vie et de sa mission, un sacerdoce pour la propagation de l’Islam, l’unité des croyants et la préservation du legs de Cheikh Ahmadou Bamba MBACKE.

La nation sénégalaise vient ainsi de perdre un de ses remparts les plus solides, le vénéré Cheikh Sidy Moukhtar MBACKE, qui a incarné toute sa vie durant, les valeurs de générosité, d’humilité et le culte du travail, et qui a hautement contribué à la modernisation de la ville Sainte de Touba.

Le Gouvernement exprime son soutien et sa solidarité à la Communauté Mouride ainsi qu’au nouveau Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou MBACKE.

Puisse Allah accorder sa grâce et sa miséricorde à l’illustre disparu en l’accueillant en son paradis, et à ses héritiers, la résilience nécessaire pour endurer sa disparition et continuer son œuvre ».