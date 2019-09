Proposition de la Cosydep sur la suppression de l’entrée en 6ème et du CFEE : Moustapha Diakhaté approuve  …

“Faut-il supprimer les examens de l’entrée en sixième et du Cfee comme le propose la Cosydep?. A cette question, l’ancien président du Groupe parlementaire Bennoo Bokk Yaakaa et ancien chef de Cabinet du président de la République, Moustapha Diakhaté est favorable à cent pour cent, puisque, argue-t-il, “le parcours scolaire est le meilleur indicateur pour évaluer les aptitudes de l’élève à lire, écrire, compter et s’exprimer dans la langue française, aptitudes qui restent le credo du cycle primaire”.

“Que si, et en toute urgence ! », c’est la réponse de Moustapha Diakhaté à la proposition de la Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l’Ecole publique (COSYDEP) sur la suppression de l’entrée en 6ème et la. Contrairement au ministre de l’Education nationale Mamadou Talla qui a demandé un temps nécessaire pour discuter avec tous les acteurs avant de prendre une décision, l’ancien parlementaire, lui, le veut d’ailleurs en toute urgence. Il justifie sa position en rappelant le récit d’un instituteur : “Il suffit d’avoir subi ou assisté au déroulement des épreuves de l’examen d’entrée en 6e et du Cfee pour acquérir la conviction profonde de la nécessité de leur suppression comme en témoigne ce récit poignant d’un instituteur : «la tension d’esprit imposée à de très jeunes enfants, la crainte de l’échec se peignent sur les visages puérils et aucun éducateur ne peut assurer la surveillance sans être frappé par l’état d’énervement et d’angoisse dans lequel sont plongés ces garçonnets, ces fillettes de dix ans à peine. “”. Et Moustapha Diakhaté d’insister pour la suppression de l’entrée en 6ème et le CFEE,”ces constatations venant d’un enseignant équivalent à la condamnation sans appel de ces examens”. D’après lui, l’attestation sous forme d’un diplôme sanctionnant le passage en classe de 6e doit reposer sur le parcours des élèves et laisser à l’appréciation du corps de chaque établissement, en tenant compte évidement de leurs performances avec l’acquisition d’une culture scolaire structurée sur des connaissances de base et des mécanismes élémentaires. “Le parcours scolaire est le meilleur indicateur pour évaluer les aptitudes de l’élève à lire, écrire, compter et s’exprimer dans la langue française, aptitudes qui restent le credo du cycle primaire. A cela s’ajoute, la faible proportion des élèves écartés depuis plusieurs années, selon l’expérience des dernières sessions. Cerise sur le gâteau, la suppression de ces examens va générer d’importante économie budgétaire dans le cadre rationalisation des dépenses publiques”, se défend-t-il sur sa page facebook.