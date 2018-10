Propagande en faveur de Bougane Guèye Dany : Le CNRA invite Zik Fm et Sen Tv à y mettre un terme

Ferloo.com- Le CNRA avait mis en demeure, le 4 septembre 2018, ZIK FM et SEN TV de : ne plus diffuser le spot publicitaire appelant à parrainer le promoteur du groupe ; mettre un terme à l’utilisation du groupe pour la propagande ou la collecte des parrainages en faveur de son promoteur ; mettre un terme au détournement de fonction et d’objectif noté depuis quelques temps sur la ZIK FM et la SEN TV.

De même, un courrier lui a été adressé, le 21 septembre 2018, pour rappeler l’obligation pour les médias audiovisuels de respecter les principes d’équité et d’équilibre.

Le CNRA, après avoir constaté que la mise en demeure n’est pas respectée par la radio ZIK FM et la SEN TV, enjoint lesdites chaînes à mettre immédiatement un terme : à la propagande en faveur du Président Directeur Général du Groupe D-MEDIA ; au détournement de fonction et d’objectif découlant de cette propagande.

Le non-respect de cet avertissement expose la ZIK FM et la SEN TV aux sanctions prévues à l’article 26 de la loi 2006 -04 du 4 janvier 2006 portant création du CNRA.