Projet de loi de finances rectificative: Macky Sall met 3774,7 milliards F Cfa sur la table

Le Conseil des ministres a adopté hier le projet de règlement gestion 2017, le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2019-2021 et le projet de Loi de fiances rectificatives (LFR) pour l’année 2018. Cette LFR est motivée d’abord par une obligation légale ensuite par des facteurs économiques et sociaux qui s’imposent à l’Etat. Pour la paix sociale, il est prévu une augmentation des bourses et aides pour les étudiants, dotations supplémentaires aux campus, doléances des enseignants, travailleurs de la justice et de la santé retraite selon Libération.

Pour le Mondial, une rallonge de 300 millions de F Cfa pour les Lions est prévue. Concernant la sécurité, 3 milliards de f cfa pour l’acquisition de 4 avons KT-14, deux milliards pour des aéronefs, deux autres milliards pour des engins blindés et d’intervention. 95,2 milliards F Cfa pour la SAR et les pétroliers, 52 milliards à Senelec pour l’ardoise pétrolière. (Avec Senegal7)