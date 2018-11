Processus électoral : Pape Diop invité par l’Union européenne

Ferloo.com- Le polémique sur la fiabilité ou non du fichier pour la présidentielle de 2019 continue d’enfler et d’alimenter le débat public au sein de la classe politique sénégalaise et au niveau de la société civile. Et point d’installer un climat de suspicion entre le pouvoir et l’opposition à quatre mois de la présidentielle.

L’Union européenne entend s’impliquer pour rassurer tout le monde. C’est ainsi qu’elle a initié une série de rencontres avec tous les acteurs politiques. Et c’est le leader de la Convergence Bokk Gis-Gis, Pape Diop qui est invité ce jeudi par l’Union Européenne pour discuter du processus électoral en perspectives de la présidentielle de février 2019.

Selon la RFM qui donne l’information, l’UE promet de rencontrer tous les acteurs du processus électoral.

Ce climat de suspicion a, d’ailleurs, poussé des candidats comme Samuel Sarr à soutenir l’existence de trois fichiers. D’autres comme Me Mame Adama Guèye qui a tout simplement renoncé à sa candidature pour former un front de résistance pour la transparence de la prochaine présidentielle en initiant des rencontres avec des leaders de l’opposition. Objectif: avoir plus d’informations sur le processus électoral avant de faire des recommandations pour la transparence de la prochaine présidentielle.

Au moment où le camp du pouvoir décide de pas mettre à la disposition des leaders de l’opposition qu’à 15 jours de la campagne électorale pour la présidentielle.