Procès d’Imam Aliou et coaccusés : File-t-on vers un renvoi ?

Ferloo.com- Prévu pour ce 27 décembre 2017, le procès de l’Imam Aliou Ndao et ses 3 coaccusés pourrait être renvoyé. Depuis hier les avocats de la défense ont commencé à s’insurger contre la violation de l’article 174 du code de procédure pénale.

Comme avec le procès du maire de Dakar Khalifa Sall, les avocats de l’Imam Aliou et ses 31 coaccusés vont sûrement soulever des exceptions de nullité de la procédure dès l’ouverture du procès, ce matin. En effet, pour le président du collectif des avocats de l’Imam Ndao et ses 31 présumés terroristes, Me Moussa Sarr, il y a beaucoup d’irrégularités qui entourent la procédure.

« Il y a manifestement beaucoup d’irrégularités dans cette affaire. C’est la semaine dernière que nous avons reçu une ordonnance de clôture de la part du Doyen des juges. Dans la même semaine, le dossier a été enrôlé en Chambre criminelle. Ce qui est une violation flagrante de l’article 174 qui dispose que, lorsqu’il y a une ordonnance de clôture, le procureur de la République doit citer l’ensemble des parties pour qu’elles prennent leurs dispositions pour venir à l’audience. Mieux, prendre les dispositions utiles pour pouvoir plaider dans l’intérêt de leur client. Ce qui n’a pas été fait », fait remarquer Me Moussa Sarr non sans dénoncer une telle violation.

En tout cas les coaccusés pour terrorisme risquent de lourdes peines en ce sens que le Sénégal a criminalisé tout acte lié au terrorisme. L’infraction est punie de la perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. (Voir notre précédent article sur les dispositions de la loi 279-1 du code pénal).