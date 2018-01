Probable soutien de la candidature d’Idrissa Seck : Bamba Fall agace les pro-Khalifa

Ferloo.com- La sortie de Bamba Fall pour un probable soutien à Idrissa Seck au cas où Khalifa Sall serait condamné n’a pas plu aux partisans du maire de Dakar et les militants du Grand Parti de Malick Gagou.

Sur les ondes de la Rfm, des proches de Khalifa ont exprimé des grincements de dents. Et pour cause, la sortie de l’édile de la Médina les a mis mal à l’aise. D’ailleurs, ils qualifient la sortie du maire de la Médina, Bamba Fall « d’inopportune et d’inappropriée, car la coalition Manko Taxawu Sénégal est en bonne entente et la priorité est la bataille pour la libération de Khalifa Sall ».

Ils regrettent le fait que Bamba Fall soit « un électron libre qui fait des déclarations irréfléchies ». En tout ils promettent de rendre compte à Khalifa Sall.

De leur côté, des militants du Grand Parti (GP) sont très remontés contre l’édile de la Médina. En ce sens que la candidature de Malick Gakou a été officialisée et les cadres du Gp avaient même promu de trouver la somme nécessaire pour le versement de la caution de Gackou à la présidentielle de 2019. Selon les dernières informations, ils ont déjà mobilisé 42, 5 millions de nos francs.