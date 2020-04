Prison : Le Président Habré libéré ou confiné ?

Rappelons que Habré avait été jugé et condamné à Dakar par les Chambres africaines les extraordinaires à la prison à vie pour actes de torture, crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Quant aux Chambres ont été inaugurées par le Sénégal et l’Union africaine en février 2013, pour poursuivre « le ou les principaux responsables des crimes internationaux commis au Tchad entre 1982 et 1990″, lorsque Habré était au pouvoir dans ce pays.