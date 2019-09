Prise en charge des inondations : le parti «Rewmi» propose la dissolution du Hcct

Le Secrétariat National (Sn) des jeunes de Rewmi s’est réuni ce mercredi 11 septembre 2019 pour examiner la situation nationale ainsi que les questions relatives à la vie du parti. En effet ces jeunes ont profité de cette occasion pour compatir «aux désagréments atroces subis par les vaillantes populations sénégalaises et causés par les inondations depuis le début de l’hivernage et condamne avec la dernière énergie l’incompétence du gouvernement à prendre correctement en charge les préoccupations essentielles du peuple sénégalais».

Et pour trouver une solution définitive, ils ont proposé la dissolution du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (Hcct). «Le Secrétariat National des jeunes de Rewmi invite le gouvernement à se pencher sérieusement sur le problème des inondations qui affectent principalement Dakar et sa banlieue et les régions de l’intérieur du Sénégal et à dissoudre sans délai le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (Hcct) et affecter les ressources de cette institution dans la prise en charge correcte de cette problématique», a dit le Secrétariat National dudit parti.

Le Secrétariat National des jeunes de Rewmi «exige au Président Macky Sall de libérer sans délai les otages politiques Khalifa Ababacar Sall et Adama Gaye et d’améliorer les conditions carcérales de toutes les prisons du Sénégal notamment celle de la maison d’arrêt de Rebeuss». (Avec Actusen)