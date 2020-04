Prévisions trop alarmistes sur l’Afrique : Dr Bousso recadre…

Au moment où la pandémie du Covid-19 continue sa progression ravageuse dans le monde, la communauté internationale nourrit des craintes sérieuses de voir “des millions de morts en Afrique”, à l’image du secrétaire général de l’ONU.

Interpellé sur cette question, la réponse de Dr Abdoulaye Bousso est sans équivoque.

« C’est une attente que l’Afrique explose avec ce coronavirus parce que l’Europe et les Etats-Unis sont dans des difficultés. Mais je dis personnellement, non. Nous avons les capacités de faire face à cette épidémie et l’ensemble des pays africains a commencé à prendre des mesures qui ont des résultats”, clarifie d’emblée le directeur des opérations d’urgence, sur Rfi.

“Maintenant, poursuit Dr Bousso, c’est à nous de le démontrer à travers toutes nos actions et les stratégies que nous développons. Moi je reste optimiste. En tout cas ici au Sénégal, je travaille dans ce sens et nous savons que nous avons la capacité de faire face à cette épidémie parce qu’il y a beaucoup de leçons apprises de la Chine. Et on peut se poser des questions sur la stratégie adoptée par les Européens et les États-Unis qui ont quand même eu beaucoup de retard… ».