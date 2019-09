Présumée corruption des contrats pétroliers et gaziers : Aar Li Nu Bokk déroule nouveau plan d’action

Ferloo.com- Après quelques semaines de pause liée à certains événements malheureux, la plateforme Aar Li Nu Bokk reprend service cette semaine. Elle a dévoilé son nouveau plan d’action ce mardi en marge d’une conférence de presse.

La plateforme Aar Li Nu bokk reprend du service dans la lutte pour la transparence de la gestion des ressources naturelles du pays. En conférence de presse, ce mardi, la plateforme a dévoilé son nouveau plan d’action qu’elle compte dérouler dès cette semaine. « Cette semaine, Aar Li Nu Bokk poursuivra sa campagne de sensibilisation aux Parcelles Assainies, à Guédiawaye et à Pikine ainsi mènera des visites aux autorités religieuses et coutumières ainsi qu’aux missions diplomatiques», annoncent-ils en marge de la conférence de presse. Aussi, une marche nationale sera organisée à Dakar, dans les régions et la diaspora le 13 septembre prochain.

En outre Aar Li Nu Bokk invite toutes les parties prenantes membres de la plateforme à réaffirmer leur engagement et à se rendre plus incisif dans le combat collectif. Elle exhorte également les partis, les mouvements et organisations politiques et de la société civile à lancer des appels à la mobilisation à leurs membres et à l’ensemble des citoyens.