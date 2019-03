Présidentielle : dénonciation du supposé « deal » entre Wade et Macky… Oumar Faye déballe!

Le leader du mouvement « Léral Askan wi » soutient mordicus que le boycott du scrutin présidentiel par maître Abdoulaye s’inscrit dans une entente entre lui et le président Macky Sall. Oumar Faye parle d’un «deal indécent» sur le dos du peuple.

Commentant ce qu’il appelle l’ « abdication » du pape du SOPI devant Macky Sall, le leader de « Léral Askan wi » affirme qu’il avait vu venir depuis longtemps et avait mémé sonné l’alerte. »J’ai dit dans plusieurs déclarations que Karim Wade et Oumar Sarr étaient les plus grands alliés du président Macky Sall et le Pds n’a fait pendant tout ce temps que de la comédie politique.La preuve, cette neutralité de Abdoulaye Wade durant la présidentielle, était plus destinée à sauver son fils, que sauver le peuple sénégalais comme il l’avait promis à son arrivée » s’emporte Oumar Faye.

Pour lui, en se livrant à ce « deal cousu de fil blanc » le leader du Pds s’est exclu des grâces d’une bonne partie du peuple. Et , s’il aventurait aujourd’hui, à se promener vers Sandaga, il n’y aurait pas, quatre individus pour l’acclamer. « Wade a profité de l’estime que lui portent les Sénégalais pour régler ses affaires personnelles. Cela ne lui sera jamais pardonné. »

S’exprimant aussi sur l’appel au dialogue lancé par le président de la République, Oumar Faye soutient que la meilleure stratégie serait de prendre à bras le corps les préoccupations du peuple. Toutefois il est d’avis que cela « ne saurait se faite avec des vieillards comme Abdoulaye Wade et Abdou Diouf » (Senenews)