Présidentielle de 2019 : Samuel Sarr serait candidat…

Ferloo.com – Selon nos sources, Samuel Sarr serait en train de se préparer pour se présenter comme candidat indépendant à l’occasion de la prochaine élection présidentielle. Il serait le candidat de plusieurs de plusieurs mouvements et des frustrés du Wadisme et/ ou du Pds. C’est-à-dire des libéraux qui ne sont pas convaincus que Karim Wade sera candidat.

Joint par nos soins, « il n’a pas voulu se prononcer ». En tout cas, selon nos sources, « Samuel Sarr serait le plan B des mouvements cités plus haut. Il compte sur ces gens et sur ses entrées à Touba pour obtenir le plein de voix et se positionner parmi les candidats les plus sérieux ».

Et comme l’a soutenu dans une des ces éditions récentes mises en ligne, notre dakarposte.com, « Samuel Sarr sera épaulé par ses amis, des acteurs politiques qu’il avait soutenus, lors des Législatives de juillet 2017 et qui avaient présenté plusieurs listes sous différentes bannières.

De sources dignes de foi, « Samuel Sarr aurait soutenu à cette occasion, 12 partis politiques entre autres coalitions parmi les 47 ».