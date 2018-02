Présidentielle 2019 : “Un nouveau cadre politique en gestation “

Ferloo.com-C’est une lapalissade ! A la veille d’une élection présidentielle toutes les combinaisons sont possibles. La présidentielle de 2019 n’échappe pas à cette pratique. D’ailleurs, certains quotidiens renseignent qu’une plateforme des libéraux et des Rewmistes est en gestion pour soutenir le président Macky Sall.

Selon le quotidien Dakar Times qui cite des sources, une réunion secrète s’est tenue samedi dernier chez Youssou Diagne, ancien président de l’Assemblée nationale et ancien vice-président de Rewmi à Ngaparou samedi dernier. Il renseigne que plusieurs anciens membres fondateurs de Rewmi et d’anciens compagnons d’Idrissa Seck ont pris part à cette rencontre et travaillent pour la mise sur pied une plateforme de soutien au président Macky Sall. Cela, après avoir fait un “diagnostic sévère de la situation et des critiques acerbes contre Idrissa Seck”

Mais le quotidien l’AS va plus loin en précisant que cette plateforme qui veut jouer le premier rôle pour la réélection Macky Sall est composée des libéraux en provenance du Pds et d’anciens dirigeants du parti Rewmi comme Youssou Diagne, Pape Diouf ancien ministre de Rewmi, Oumar Sarr ancien député, Opa Ndiaye, ancien lieutenant d’Idrissa Seck, Ousmane Thiongane, Waly Fall ancien maire libéral, Daouda Faye