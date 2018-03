Présidentielle 2019 : Serigne Mbacké Ndiaye théorise la réélection de Macky Sall à Thiès

Ferloo.com- Le leader de la Convergence libérale et patriotique, Serigne Mbacké Ndiaye a tracé, hier, à Thiès, en présence de ses militants et de plusieurs responsables politiques de l’Alliance pour la République (Apr au pouvoir) et du maire de la ville, Talla Sylla un schéma pour réélire Macky Sall à la présidentielle de 2019. Dans cette entreprise politique, il invite ses frères libéraux ainsi que Karim Wade et ses proches à travailler dans ce sens afin de réélire pour un deuxième mandat à l’actuel locataire du palais de l’avenue Roume.

Serigne Mbacké Ndiaye semble resté dans sa logique de retrouvailles de la famille libérale à garder le pouvoir pour un autre mandat voire d’autres mandats après Macky Sall. C’est pourquoi, invite-t-il, «les libéraux et leur candidat, en l’occurrence Karim Wad et les « Karimistes », à travailler ensemble pour réélire Macky Sall”.

A l’en croire, c’est ce qui donnerait plus de chances à Karim Wade de se faire élire après le deuxième mandat de Macky Sall. “Si ce dernier passe pour un deuxième mandat, Karim Wade aura beaucoup plus de chance de briguer les suffrages des Sénégalais après Macky Sall”, théorise-t-il, car soutient-il ” ce dernier a une longueur d’avance sur les autres candidats, le PDS doit tout faire pour qu’il soit réélu en 2019″.

Tout en estimant qu’ ” on ne fait pas la politique avec le cœur mais avec la raison”, Serigne Mbacké Ndiaye explique que : “Karim Wade aurait plus à gagner dans cette collaboration. Mieux vaut attendre 5 que 10 ans quand on sait que le deuxième mandat de Macky Sall ne durera que 5 ans”

Il reste à savoir si ses libéraux frères libéraux du Parti démocratique sénégalais (Pds) se retrouvent dans cette même logique.