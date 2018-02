Présidentielle 2019 : Nouvelle Alliance pour le départ de Macky Sall est née

Ferloo.com-Mouhamadou Lamine Massaly et Serigne Assane Mbacké du Pds, Moussa Diakhaté de Book Gis-gis, et du président du mouvement “Réthiou Fal Macky Sall” Moustapha Diouf sont les principaux initiateurs de cette plateforme lancée, ce mercredi et qui a pour but de rapprocher les différentes forces qui travailleront ensemble pour le départ de Macky SALL.

Pour ce faire, les initiateurs de la Nouvelle Alliance comptent travailler pour la constitution d’un cadre d’élaboration et d’harmonisation des actions à mener. Cela après avoir constaté la dispersion des forces de l’opposition dans leurs stratégies de reconquête du pouvoir avec souvent des egos surdimensionnés.

“Forts conscients de notre rôle de jeunes leaders, nous avons jugé plus que nécessaire la mise sur pied de cette plateforme comme réponse à cette situation non confortable et chaotique de la gestion des ressources du pays. Au-delà de nos organisations politiques respectives, nous comptons prendre langue avec toutes les forces politiques pour les édifier sur l’enjeu et l’importance de l’unité d’action afin d’abréger le règne de ce régime revanchard qui a fini de mettre le pays à genou. Jeunes leaders du Sénégal où que vous soyez, sachez que l’heure de la grande mobilisation a sonné et commence avec la marche du vendredi 9 février 2018 qui exige des élections libres et transparentes, gage d’une dévolution démocratique du pouvoir et de la paix sociale du peuple. Ensemble nous sommes meilleurs”, indiquent-ils dans une déclaration rendue publique.