Présidentielle 2019 : Modou Diagne FADA va soutenir la candidature de Macky SALL

L’Alliance pour la République (APR) et le parti Les démocrates réformateurs (LDR YEESAL) se sont engagés à ‘’soutenir, à l’élection présidentielle de 2019, la candidature du président Macky Sall’’, a appris l’APS.

L’APR et LDR YEESAL se sont réunis, vendredi ‘’en vue de confirmer leur accord de s’allier en direction de la prochaine élection présidentielle’’, indique un communiqué conjoint.

Les délégations des deux partis étaient conduites respectivement par Macky Sall et Modou Diagne Fada, issus tous les deux du Parti démocratique sénégalais (PDS), la formation de l’ex chef de l’Etat Me Abdoulaye Wade.

Le communiqué signale qu’au terme ‘’d’un échange approfondi, les deux délégations ont eu de larges plages de convergence programmatique’’.

‘’Elles ont hautement apprécié les grandes initiatives engagées par le président Macky Sall en vue de répondre aux attentes de nos compatriotes, dans les domaines des infrastructures, de l’Agriculture, de l’Energie, de la formation et de l’emploi, de l’Urbanisme ainsi que de la Gouvernance, particulièrement celle des ressources naturelles’’, selon la même source.

’’Il en est de même des mesures de haute portée sociale prises par le gouvernement, destinées à garantir la solidarité et l’équité au profit de larges couches de la population, en particulier les catégories les plus faibles et les plus vulnérables’’, ajoute-t-elle.

Selon elle, ‘’les deux partis conviennent de travailler avec toutes les forces vives de la Nation pour accompagner le Président de la République et lui assurer la victoire dès le 24 février 2019 pour renforcer les acquis du premier mandat et poursuivre l’édification du Sénégal nouveau’’.

L’APR et LDR appellent leurs responsables et militants à ‘’renforcer leur unité et leur mobilisation sur le terrain’’. (APS)