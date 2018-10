Présidentielle 2019 : Me Mame Adama GUEYE prêt à renoncer à sa candidature si…

Le président du mouvement “Sénégal Bou Bess” a fait face à la presse ce mercredi. Une occasion pour Me Mame Adama GUEYE de faire le procès du régime de Macky SALL qui fait dans la discrimination négative et renonce à sa candidature à la présidentielle de 2019.

« Le régime refuse de mettre à la disposition des candidats à la présidentielle de l’opposition le fichier électoral, les empêchant ainsi de vérifier si les signatures collectées pour le parrainage sont celles d’électeurs étant dans le fichier. Par contre, le parti au pouvoir a évidemment accès au fichier électoral », commence-t-il par indiquer. Avant de se tourner vers Aly Ngouille NDIAYE. « Le ministre de l’intérieur assume travailler à la réélection au premier tour du président de la République. La requête de l’opposition de voir une personnalité indépendante gérer les prochaines élections présidentielles voit le président lui opposer une sourde oreille », déplore, l’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats. Qui rappelle que Me Abdoulaye WADE et Abdou DIOUF avaient accepté de mettre le fichier électoral à la disposition des opposants.

Autant de reproches faits au régime de Macky SALL qui amènent Me Mame Adama GUEYE à inviter l’opposition et la société civile à faire cause commune. « Les 25 ans que j’ai consacrés à la défense de la démocratie, de l’Etat de droit et des droits civils me confèrent, je crois, la légitimité pour m’inscrire dans la recherche de consensus indispensable à rendre opérationnel cette exigence politique vitale en ces temps d’incertitudes que vit le Sénégal », déclare-t-il sans davantage de précision sur ce qu’il veut mettre en place. Mais pour y arriver, l’ancien candidat à la présidentielle de 2007 déclare être prêt à ne pas briguer le suffrage des Sénégalais en 2019.

« Je suis prêt pour cela à faire le sacrifice de ma candidature à la prochaine présidentielle. Si c’est le moyen de bénéficier de la confiance et de l’appui de toutes les parties prenantes dans cette démarche », martèle le président du mouvement «Sénégal Bou Bess» qui indique avoir décidé de se « dévouer totalement à la réussite de cette initiative vitale pour notre démocratie et pour la sauvegarde de la paix sociale ». Il entend rencontrer tous les candidats déclarés à la présidentielle de 2019 sauf celui de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) (Avec WALFNet)