Présidentielle 2019: Mankoo, Idy à ’épreuve de Gakou

C’est la fin de l’idylle entre les responsables de la coalition Mànkoo taxawu Senegaal (Mts), selon Le Quotidien. A l’origine de la discorde : la candidature d’Idrissa Seck à la présidentielle agitée par les camarades de Khalifa Sall.

Ce que réfutent les partisans de Gakou qui proposent le leader du Grand parti (GP) si la candidature pour l’élection présidentielle de 2019 du maire de Dakar est invalidée. Mais, pour l’ancien maire de Thiès et les proches de Khalifa Sall, « Rewmi est le plus grand parti et Idy le plus valable leader de l’opposition y compris face au Grand parti de Gakou ». Source : Le Quotidien