C’est maintenant clair. Me Madické Niang est dans la course à la présidentielle de 2019. Le “président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie” qui a annoncé sa candidature à la Présidentielle de 2019, après des échanges épistolaires avec Me Abdoulaye Wade, s’est payé cash une permanence sur la VDN.

Me Madické Niang s’est payé cash une permanence et, est plus que déterminé à aller aux élections et va démarrer prochainement le parrainage de sa candidature. (leral)