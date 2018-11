Présidentielle 2019 : Le RTA-Sa/ PÉNCOO RÉEW investi Macky Sall

Ferloo.com- Le Rassemblement des Travailleurs africains/ Péncoo Réemi (RTA-S) est vraiment séduit de la politique de développement économique du Président Macky SALL. “C’est pour ces dynamiques de progrès, de conquête progressive de notre souveraineté, de justice sociale dans la paix et la stabilité que le Rta-S décide d’investir le Président Macky SALL pour un second mandat, afin que se poursuivent en mieux et en conséquence, les politiques publiques mises en œuvre, pour l’intérêt exclusif du peuple sénégalais, dans le cadre d’un développement inclusif…”, lit-on dans le texte liminaire.

Texte liminaire …

Le Rta-S, vient de tenir son Bureau politique (Bp) au cours duquel, un bilan du travail de trimestriel a été fait dans les différents domaines relatifs à la vie interne du parti. C’était également l’occasion de réaffirmer la décision retenue lors de son Bp du 14 juillet 2018, de soutenir la candidature du Président Macky SALL, pour la présidentielle de février 2019. La présente conférence de presse nous permet de la rendre publique.

Pour rappel, en fin de l’année 2016, le Rta-S s’était fait un devoir impérieux de procéder à une évaluation sommaire, des politiques publiques mises en œuvre par le régime de Bennoo Bokk Yaakaar (Bby) sous la direction du Président Macky SALL de 2012 à 2016, pour tirer les leçons de notre compagnonnage, de notre engagement en tant que partie prenante de la majorité présidentielle. Cet exercice, nous l’avons fait, pour apprécier le plus objectivement possible les actes politiques posés en direction des larges masses de notre peuple par le pouvoir que nous avons contribué à installer en mars 2012 et que nous avons soutenu jusqu’ici, pour un redressement du pays dans tous les domaines.

Les conclusions que nous en avions tirées permettaient d’affirmer avec force que globalement, quelles que soient les faiblesses et les erreurs éventuelles, les réalisations enregistrées dans les domaines, institutionnel et politique, économique et social, sont progressistes par rapport aux politiques qui avaient cours, sous l’ancien régime et expriment une volonté solide des pouvoirs publics de changer les choses, pour la construction d’un régime plus démocratique, soucieux de préserver les libertés publiques, collectives et individuelles, de même que l’Etat de droit ; d’une économie plus robuste, plus productive pour l’amélioration des conditions de vie des populations, avec la protection des plus vulnérables ; d’une société plus juste, permettant une réduction des inégalités et la promotion de la justice sociale et de l’équité territoriale.

Un an plus tard, ces conclusions demeurent plus que jamais actuelles. En effet, pour le Rta-S/Péncoo Réew, parti de gauche dont le projet politique est orienté vers la conquête de la souveraineté nationale, la réalisation de la justice sociale, la prise en charge des préoccupations des travailleurs, les politiques du régime de BBY sous la direction du Président Macky SALL sont bonnes et utiles pour les populations. De surcroît, ces politiques sont en cohérence avec les orientations fondamentales de notre parti.

I- DES POLITIQUES DE CONQUETE DE NOTRE SOUVERAINETE

A- au plan économique :

1) pour la souveraineté budgétaire et financière

La bonne santé économique, marquée par la maîtrise des agrégats macro-économiques et la croissance durable liée à une gestion saine des finances publiques, permet aujourd’hui, d’enregistrer pour le budget 2018, des ressources internes (2439,8 Mds) supérieures aux ressources externes (1158 Mds). Ensuite l’option prise par le régime de financer son programme de développement principalement sur ressources propres et emprunts sur le marché financier international, renforce une dynamique de souveraineté budgétaire, lui permettant de se soustraire aux conditions imposées par le Fonds monétaire international (Fmi) et la Banque mondiale (Bm). Cela est corroboré par le fait que la part des ressources internes dans le financement des investissements publics est passée de 28% contre 72% de ressources extérieures à 64% contre 36% en 2018.

La mise en place des instruments nationaux de financement des Petites et moyennes entreprises (Pme) et PMI (Petites et moyennes industries) comme le FONSIS (Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques), le FONGIP (Le fonds de garantie des investissements prioritaires) et la BNDE (Banque Nationale de Développement Economique), pour le développement de notre économie participe de la même dynamique, sans oublier la diversification continue des sources d’investissements et la participation active à tous les foras pour des investissements (Chine, Amérique, Europe, Asie, Moyen Orient, etc.).

2) Pour la souveraineté alimentaire

La conquête de notre souveraineté alimentaire est aussi, un levier dans cette dynamique permettant aujourd’hui, l’augmentation significative de nos productions dans toutes les filières. Ainsi, en attendant d’atteindre l’autosuffisance en riz, la production de cette année est de 1.132.795 tonnes, les céréales sont à 2.732.109 t, l’horticulture à 1.423.250 t. Ces productions accompagnées d’une politique de mécanisation subventionnée, de mise à disposition d’intrants subventionnés, articulée à des programmes de transformation, de commercialisation et d’incitation à la consommation de produits locaux, impacteront positivement la facture des produits alimentaires importés et permettront progressivement, de conquérir notre indépendance alimentaire.

3) Pour la souveraineté énergétique

La conquête de notre souveraineté énergétique constitue un défi que le régime de Macky SALL s’est engagé résolument à relever. Ainsi la production d’énergie a augmenté, et les capacités de Senelec restaurées, faisant passer la puissance totale installée de 674,5 MW en 2012 à 848 MW en fin 2016. Et avec le mix énergétique (solaire et autres), une puissance en énergies renouvelables de 40 MW s’y est ajoutée, amenant le Président Macky Sall de faire baisser le prix de l’électricité de 10% depuis janvier 2017. Ceci permet de «réduire la dépendance énergétique et alléger la facture pétrolière.»

Pour finir sur ce chapitre, sans l’épuiser totalement, il est important de noter le retour dans le patrimoine national de sociétés comme Transrail et Suneor qui avaient été bradées sous l’ancien régime.

B- Au plan culturel

Le refus du Président Macky SALL d’adopter les valeurs de société de l’Occident, à travers la légalisation de l’homosexualité, l’éducation à la sexualité, selon le modèle occidental, à l’école élémentaire, etc., témoigne de la volonté du régime de BBY de sauvegarder les valeurs sociétales dans lesquelles a toujours baigné notre pays, malgré les pressions au niveau international et les accusations mensongères de l’opposition.

Mieux, la mise en place du Comité pour la réécriture de notre histoire sous la direction du professeur Iba Der Thiam est un exemple patent de la volonté ferme du régime, de reconquérir notre propre histoire, à travers une relecture de notre passé par nous même, débarrassée du prisme déformant que le régime colonial nous a légué de celle-ci.

Il s’y ajoute les mesures prises pour l’introduction des œuvres de Cheikh Anta DIOP dans le système éducatif sénégalais, en plus de celles relatives à l’introduction progressive des langues nationales à l’élémentaire.

Il en est de même pour la revalorisation des sites et lieux historiques de notre passé sous domination coloniale accompagnée de la modernisation des cités religieuses des différentes confessions et confréries.

II- DES POLITIQUES DE JUSTICE SOCIALE

A- Pour l’amélioration du pouvoir d’achat et des conditions de vie des populations

Le régime de Bby sous la direction du président Macky SALL a initié une politique d’administration des prix des denrées de consommation courante, en opposition aux mesures de « liberté des prix » préconisées par le Fmi et la Bm :

baisse et le blocage des prix des denrées de première nécessité, riz, sucre, huile, etc, dès 2012 :

baisse des impôts sur les salaires amenant l’Etat à renoncer à 28.9 Mds de Fcfa/an, depuis 2013 ;

maintien de la réduction des prix des hydrocarbures (gaz, essence, gasoil, pétrole, essence de pirogue, etc.), malgré le passage du prix du baril de pétrole de 33 à 79 dollars Us, depuis 2 à 3 ans ;

réduction du coût du loyer, depuis 2013 ;

baisse du prix de l’électricité de 10% correspondant à un appui de 30 Mds pour le peuple depuis janvier 2017 ;

mise en place de la Caisse autonome de protection sociale universelle (Capsu), avec 10 Mds ;

hausse des pensions de retraite IPRES de 45% et leur mensualisation entre 2013 et 2016 et relèvement du minimum de la pension de retraite à 35.000F, à partir de janvier 2018 ;

relèvement du prix du kg de l’arachide de 190 F à 210 F ;

B- Pour la lutte contre la pauvreté et la protection des plus vulnérables (enfants, femmes, troisième âge, handicapés), à travers plusieurs mesures, à l’encontre de la politique libérale du « moins d’Etat » du Fmi et de la Bm :

mise en œuvre du Programme national de bourses de sécurité familiale (Pnbs) avec 400.000 familles bénéficiaires d’une allocation annuelle de 100.000 F, avec gratuité de l’enregistrement des enfants à l’Etat civil,

programme de Couverture maladie universelle (Cmu) pour la prise en charge par l’Etat des soins de santé des enfants de 0 à 5 ans, des femmes et des personnes du 3e âge (SESAME), au recrutement de sages femmes destinées à couvrir les besoins en campagne, à l’achèvement des infrastructures hospitalières et à l’amélioration des plateaux techniques pour élargir l’accès aux soins de santé, en plus de l’octroi de la carte d’égalité des chances pour les personnes vivant avec un handicap, etc…

C- Pour la correction de l’iniquité territoriale avec l’accès à

l’eau potable, à travers le Programme national de l’hydraulique articulé au Pudc (Programme d’urgence de développement communautaire) et le Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma) pour les populations rurales ; ce qui a permis de réaliser 223 ouvrages de captage (74%) dont 210 forages et 13 stations de traitement, 109 châteaux d’eau et 109 réseaux d’eau potable (36,33%) ; et de desservir, en l’espace de 3 ans, une population additionnelle de 626.400 personnes ;

l’électricité dans une logique de résorption des inégalités entre milieux rural et urbain pour l’atteinte de l’objectif d’accès universel à l’horizon 2025 : Le nombre de localités électrifiées est passé de 1.648 en 2011 à 3.173 en 2016, soit une progression de 92,5 sur la période, représentant 1.525 villages supplémentaires ;

le marché pour l’écoulement des produits agricoles des paysans, avec les pistes rurales, etc., pour l’inclusion sociale des larges masses paysannes dont la plupart ont toujours vécu dans l’obscurité, sans eau potable et dans l’enclavement total.

D – Pour la prise en charge des préoccupations des travailleurs avec :

la signature avec les centrales syndicales et le patronat d’un Pacte national de stabilité sociale et de d’émergence économique (Pnssee) pour 05 ans renouvelable ;

l’augmentation du Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) et du Salaire minimum agricole (Smag), la revalorisation de la pension de retraite ;

le relèvement d’entreprises mises à mort sous Wade : J.Lefebvre, ICS (Industries chimiques du Sénégal), SAR (Société africaine de raffinage), etc. ;

l’adoption de conventions collectives pour le personnel de gardiennage et le personnel du nettoiement ;

le relèvement de l’âge de la retraite de 55 à 60 ans dans le secteur privé ;

la couverture sociale des travailleurs de l’économie informelle.

Mesdames et messieurs les journalistes,

Bien évidemment, nous ne pouvons pas passer en revue, ici, toutes les politiques publiques. Le cadre et le temps de cette conférence n’y suffiraient pas. Cependant, il nous paraît utile d’indiquer que tout ceci n’a pu être possible que grâce aux politiques de paix et la stabilité et de sécurité du Président Macky Sall qui a réussi jusqu’ici à préserver le pays des attaques jihadistes, en démantelant les cellules terroristes dormantes qui avaient planifié des actions au Sénégal, dans un contexte où la sous-région baigne dans une insécurité et une instabilité notoires. S’y ajoute la stabilisation progressive de la situation en Casamance et de la Gambie qui nous vaut, aujourd’hui, la construction du pont, longtemps désiré et jamais réalisé sous Diawara et Jammeh, permettant un désenclavement terrestre de la Casamance et la réalisation de l’unité territoriale du Sénégal.

C’est pour ces dynamiques de progrès, de conquête progressive de notre souveraineté, de justice sociale dans la paix et la stabilité que le Rta-S décide d’investir le Président Macky SALL pour un second mandat, afin que se poursuivent en mieux et en conséquence, les politiques publiques mises en œuvre, pour l’intérêt exclusif du peuple sénégalais, dans le cadre d’un développement inclusif.

Pour le Rta-S, certes au regard du gouffre d’où nous venons, des efforts énormes ont été faits, mais il y a lieu de noter des insuffisances dans certains domaines. C’est pour cette raison que nous engageons le candidat de Bby, le Président Macky SALL, à renforcer les dynamiques de conquête de notre souveraineté ouvertes dans les différents secteurs ; au développement et à l’extension des politiques de correction des inégalités et injustices sociales, comme de l’iniquité territoriale dans l’esprit même du Pudc et du Puma qui mettent l’accent sur l’urgence du règlement des questions de l’eau, de l’électricité, des pistes rurales, des structures sanitaires en campagne.

Il s’agit, en effet de résorber la grande fracture historique héritée du temps colonial : citoyens français/, sujets, prolongée dans la dichotomie discriminatoire entre gens des villes/gens des campagnes, privilégiés/marginalisés, fonctionnaires/non fonctionnaires. Les privilégiés demandant toujours plus des privilèges, ignorant le sort de la grande majorité : 130.000 fonctionnaires s’accaparant plus de 500 Mds du budget, discrimination salariale au sein des fonctionnaires, pendant que des millions de personnes croupissent dans le dénuement complet.

Dès lors, le Rta-S lance un appel pressant à tous les militants et sympathisants du parti comme de Bby à se mobiliser sur le terrain auprès des populations, dans l’unité et la discipline pour créer les conditions d’une victoire de notre candidat, dès le 1er tour, afin que se poursuive dans ce pays la construction d’« un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous », telle que déclinée dans le Plan Sénégal émergent (Pse).

Cet appel, nous le lançons également en direction de tous les démocrates de ce pays imbus des valeurs patriotiques du PÉNCOO faites de générosité et de partage, afin que l’on construise un large consensus national sur la nécessité de privilégier, de mettre au-dessus de tout, l’URGENCE DE DOTER LES SENEGALAIS DES PROFONDEURS DU MINIMUM VITAL : eau potable, électricité, structures de santé, école, pistes de production. C’est aussi cela construire un pays du PÉNCOO ! Que ceux qui ont ce minimum acceptent que l’on sorte du gouffre ceux qui vivent dans la pénurie du minimum vital !

Nous vous remercions de votre attention et restons à votre disposition pour répondre à vos questions !

Fait à Dakar, le 10 novembre 2018

Le Secrétariat politique du Rta-S