Présidentielle 2019 : Le Ps investit le candidat Macky Sall

Ferloo – « L’élection présidentielle du 24 février 2019 se tiendra dans un contexte politique particulier aussi bien pour le PS que pour la mouvance présidentielle », lit-on dans le communiqué qui a sanctionné le congrès extraordinaire du Parti socialiste, ce jour. A cette occasion, Tanor Dieng et ses camarades ont investi le Président sortant, Macky Sall, comme leur candidat.

« En effet, disent les socialistes, pour la première fois, dans l’histoire politique du Sénégal, des partis politiques de l’opposition et plusieurs forces vives de la nation en coalition,ont conquis le pouvoir, à l’issue d’élections démocratiques âprement disputées et l’exercent, sans discontinuer, depuis 2012, selon le principe fondateur « lutter ensemble, gagner ensemble et gérer ensemble ».

Et de poursuivre : « Cette dynamique unitaire a été maintenue et consolidée à chaque fois qu’il s’est agi d’avoir recours au suffrage universel pour obtenir une délégation de souveraineté populaire. Ce qui était le cas lors des élections législatives de la même année, puis comme vous vous en souvenez, à l’occasion du référendum suivie des élections du Haut Conseil des Collectivités Territoriales et des élections locales de 2016, ainsi que des récentes législatives de juillet 2017 ».

« Cette longévité politique inédite, indiquent-ils, nous la devons certes à la fidélité des différentes parties prenantes aux engagements souscrits, à la qualité des relations qu’entretiennent ses leaders, mais surtout à leur esprit de solidarité, leur sens élevé du devoir, leur patriotisme ainsi que leur souci majeur de privilégier l’intérêt supérieur du pays, sur toutes autres considérations d’ordre partisan ».

« Il s’y ajoute que notre statut de Parti historique ayant conduit le Sénégal à l’indépendance et jeté les bases d’un Etat de droit moderne, adossé à une démocratie en constante mutation, nous impose la lourde responsabilité d’œuvrer, inlassablement, pour la préservation de la paix civile, de la stabilité politique et institutionnelle, conditions sine qua non du progrès économique et social auquel aspirent légitimement les populations », soutiennent-ils.

“Voilà, expliquent-ils, ce qui justifie notre option de coalition qui n’entame en rien nos objectifs politiques fondamentaux ni ne dilue nos références identitaires ; une option mise en œuvre depuis 2000, à travers divers regroupements dont Bennoo Bokk Yaakaar constitue l’aboutissement et le produit achevé”.

Cette expérience inédite a permis à notre pays, sous la conduite éclairée du Président Macky SALL, d’enregistrer d’énormes progrès, dans tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle, dans la paix et la stabilité et de jouir, au plan international, d’une considération de plus en plus haute, auprès des partenaires bilatéraux et multilatéraux.

« Considérant le bilan fort élogieux du Président Macky SALL, depuis son accession à la magistrature suprême ;

Considérant les perspectives prometteuses qu’offre à notre pays la poursuite du Plan Sénégal Emergent ;

Considérant la bonne collaboration et la solidarité établies entre toutes les composantes de la coalition Bennoo Bokk Yaakar, tant au plan politique qu’institutionnel ;

Considérant le rôle de premier ordre que jouent notre Parti et son Secrétaire général, le Président Ousmane Tanor DIENG, dans la gestion du Pays, et cela depuis l’avènement du Président Macky SALL ;

En vertu des statuts et du règlement intérieur du Parti Socialiste ;

LE CONGRES EXTRAORDINAIRE, approuve toutes les propositions du Secrétariat exécutif national et du Bureau politique ;

Et par conséquent ;

Décide solennellement d’investir, ce mardi 27 novembre 2018, son candidat à l’élection présidentielle du 24 Février 2019 ;

Et déclare officiellement le Président Macky SALL, candidat du Parti socialiste à l’élection présidentielle du 24 février 2019,

De renouveler ainsi, avec lui, notre nouveau pacte pour un Sénégal de progrès, de stabilité, de justice et d’inclusion sociale ;

S’engage et engage tous les militants, responsables et sympathisants à s’investir pleinement dans toutes les tâches politiques qu’appelle l’élection présidentielle du 24 Février 2019 ;

Invite enfin l’ensemble de nos compatriotes à soutenir la candidature du Président Macky SALL, pour sa réélection, dès le premier tour, au soir du 24 Février 2019 ».