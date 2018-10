Présidentielle 2019 : Le MPCL- Luy Jot Jotna roulera pour Macky Sall

Ferloo.com- Le Bureau politique du MPCL – Luy Jot Jotna s’est réunie en séance extraordinaire le samedi 20 octobre 2018 à son siège pour examiner le rapport du Président du Parti, le Docteur Cheikh Tidiane GADIO, portant sur la Présidentielle de 2019. Le Bureau politique a adopté sans réserve le Rapport du Président du Parti et les recommandations y continues et décide de nouer une alliance avec le Candidat Macky Sall et sa coalition.

Suite à des consultations approfondies (internes et externes) avec des leaders politiques, des représentants de la société civile, des personnalités indépendantes et des cadres du Parti, le rapport propose une démarche et une position par rapport à la Présidentielle de 2019. Ce faisant, le Leader du MPCL a d’abord procédé à un large tour d’horizon portant sur l’état du parti, la situation politique et socio-économique du pays et le diagnostic des candidatures annoncées.

Évoquant les circonstances exceptionnelles, connues de tous, qui ont amené notre Parti à renoncer à former une coalition pour présenter une candidature, le Rapport s’est démarqué de toute dynamique d‘abstention lors des prochaines échéances électorales, si vitales pour notre démocratie et pour le destin de notre nation, pour proposer plutôt de bâtir une alliance stratégique avec une coalition existante qui marquerait son accord sur certains fondamentaux du MPCL.

Ces fondamentaux commencent –on le sait- par l’agriculture et la révolution verte comme pré-conditions de tout développement socio-économique car un peuple qui a faim ne peut pas se consacrer pleinement au développement! Viennent ensuite l’investissement massif dans l’éducation et la santé, la Casamance comme priorité nationale N° 1, les grandes régions périphériques, les grandes banlieues et les zones rurales comme cibles prioritaires des politiques de développement des infrastructures de base, l’attachement à la parité et aux options de développement basées sur le genre, la valorisation des forces vives de la nation comme les jeunesses, les femmes, la Diaspora et l’incontournable secteur privé national comme étant les vraies locomotives du futur radieux de notre pays.

Tout ce package serait dérisoire sans la poursuite des améliorations nécessaires à la bonne gouvernance et à l’approfondissement de la démocratie sénégalaise autour d’institutions fortes et autonomes. Le pays doit aussi urgemment promouvoir une dynamique de la réconciliation nationale en travaillant à mettre fin à certains contentieux qui ont polarisé la nation en des camps en apparence irréconciliables. Le MPCL, attaché à la paix et à la stabilité de notre pays, entend contribuer à une solution heureuse de ces différends.

En outre, il sera difficile de réussir tout ce qui précède sans tenir en compte les urgences panafricanistes: État fédéral africain, monnaie commune, défense commune et diplomatie commune.

Après avoir écouté les contributions et propositions des éminents membres du Comité des Sages du Parti, ainsi que celles des représentants des autres structures affiliées (Mouvements et Étudiants / Élèves, Jeunesses féminines, Jeunesses Panafricanistes), le Bureau politique a adopté sans réserve le Rapport du Président du Parti et les recommandations y continues et décide de nouer une alliance avec le Candidat Macky Sall et sa coalition.

Le Bureau politique, informé des entretiens récents et des échanges de qualité entre le Leader du MPCL et le Candidat Macky Sall, décide de préparer une “Déclaration solennelle du Parti sur la situation nationale et les enjeux de l’élection présidentielle de 2019” qui sera présentée dans les semaines à venir à nos compatriotes.

Le Bureau politique exhorte d’ores et déjà tous les responsables et militants de base du MPCL – Luy Jot Jotna ainsi que les sympathisants, à l’échelle nationale comme dans la Diaspora, à apporter une contribution active et sincère à la collecte de parrainages en faveur du candidat Macky Sall.

Le Bureau politique se réjouit de la décision historique de la Justice américaine de blanchir totalement et sans réserve son Leader le Docteur Cheikh Tidiane GADIO. En posant un tel acte sans aucune interférence politique, interne ou externe, la justice américaine, farouchement indépendante, réhabilite notre leader sur la base d’un critère unique: servir la Vérité et la Justice.

Le Bureau politique, au nom du Parti et de tous les patriotes sénégalais et africains, félicite notre Leader et l’exhorte à intensifier son engagement au service du Renouveau du Sénégal, de l’idéal panafricain, de la Paix et de la Sécurité en Afrique et dans le monde.