Présidentielle 2019 : Le CSE invite les citoyens sénégalais à parrainer la candidature de Macky Sall

Ferloo.com- Le CSE met en place Ce mercredi 12 septembre 2018, s’est tenue à son siège, sis à la Cité Keur Gorgui, une Assemblée Générale extraordinaire des membres du Club Sénégal Emergent. Elle a été présidée par le président dudit Club, Monsieur Youssoupha Diallo, PCA de SONACOS SA. A l’issue de la rencontre les membres du CSE invitent les citoyens sénégalais y compris ceux de la Diaspora à parrainer la candidature de Macky Sall

Au cours de celle-ci des exposés riches et variés portant sur la justification du parrainage citoyen, ses aspects technique, historique et politique au Sénégal, les membres du CSE, à l’issue d’échanges fructueux et constructifs ont adopté les positions suivantes:

-Considérant la recommandation du C.A du CSE du 09 Décembre 2017 relative à l’élection présidentielle du 24 Février 2019 ;

-Considérant que le caractère apolitique du CSE n’est pas en contradiction avec le principe de l’engagement citoyen contenu dans sa devise (Expertise-Engagement-Vertu) ;

-Considérant les nombreux progrès économiques, sociaux, humains et infrastructurels enregistrés par le Sénégal depuis la mise en œuvre du PSE en 2014 ;

-Considérant le bilan élogieux des réalisations du PSE en matières de Croissance, de progression Revenu par tête, de baisse du coût de la vie, des réalisations d’Infrastructures et de services, de développement des territoires ;

-Considérant le rayonnement international et diplomatique du Sénégal depuis l’avènement à la présidence de la République de son excellence Monsieur Macky SALL (UA, Nepad, Cedeao, G7, G15, OCI, Nations Unies) et cerise sur le gâteau récemment Co président du Partenariat CHINE-AFRIQUE.

-Considérant que la Stabilité politique, sociale et institutionnelle a été renforcée, ce qui consolide l’Etat de droit, la démocratie et la paix;

-Considérant que des perspectives plus heureuses se dessinent avec le PAP 2 du PSE (2019-2023) en particulier avec l’exploitation du pétrole et du gaz, les nouvelles générations de réformes et de chantiers ;

-Considérant que le processus d’Emergence est sur la bonne voie avec le Président Macky SALL.

Le Club Sénégal Emergent invite tous les citoyens Sénégalais y compris ceux de la Diaspora à parrainer massivement la candidature de son Excellence Monsieur Macky SALL pour un second mandat.

L’AG a pris fin avec la mise en place d’un Directoire de pilotage du parrainage.